撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因：有恍神

▲陳梅慧車禍身亡，車上還染有血跡。（圖／記者黃宥寧攝）

記者沈繼昌／桃園報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中，在國道遭後方租賃車猛撞，現場6車撞成一團，陳梅慧傷重不治。而肇事徐姓駕駛自吐，事發當時「有恍神」，疑似是精神不集中釀禍。

回顧整起事故，肇事的37歲徐姓駕駛4日凌晨3時04分駕駛租賃車搭載2名乘客要前往桃園機場，行經國一北上77.7公里處時，疑似未注意車前狀況，追撞前方陳梅慧所乘坐的Uber，再推撞前方4部車輛，坐在駕駛座後座的陳梅慧因遭前後夾殺傷勢嚴重，送醫宣告不治。

▲陳梅慧乘坐的車輛慘況曝光 。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，徐男無前科，平日生活算是單純，領有職業小客車駕照，原本開計程車，後來轉開租賃車約3、4年，他供稱，事發當下「有恍神」，疑似是精神不集中釀禍。而徐男酒測值為0，尿檢結果並無藥物反應，經警方偵訊過後，被依照過失致死罪移送新竹地檢署偵辦。

另外，針對外界吵得沸沸揚揚的陰謀論，據知情人士分析，陳梅慧的車輛是從台中北上，而徐男是從苗栗出發，2車出發點並不相同，若是打算犯案，應該會在陳女出發處附近等待，很難認定為預謀犯案。

▲租賃車無煞車高速撞Uber，陳梅慧慘死、男友滿臉血。（圖／民眾提供）