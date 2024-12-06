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屏東縣王船文化館12／27開幕　360度沉浸式環形劇場首亮相

▲360度沉浸式劇場 。（圖／屏東縣政府提供）

▲360度沉浸式劇場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣王船文化館工程耗時近3年，將於12月27日開館。以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為素材的360度沉浸式劇場，屆時將首度公開，以全台獨有的王船文化展覽體驗，將觀眾帶入東港的日常，王船的歷史時代，以及臨場感十足的迎王祭典現場。

▲360度沉浸式劇場 。（圖／屏東縣政府提供）

▲360度沉浸式劇場 。（圖／屏東縣政府提供）

文化處指出，27日開幕，王船文化館正加緊腳步進行佈展、設施測試等相關作業。館內主要亮點除了由東隆宮王船師傅建造典藏王船，還有位於館內一樓的沉浸式劇場，特邀擅長展演設計的策展人馮建彰率領專業團隊，以總長20公尺的環形螢幕，近五公尺高的挑高展場，演繹王船文化。

馮建彰說，劇場影片主題「生命的長河」，拍攝時間自2021辛丑正科王船祭典，橫跨至甲辰正科平安祭典，影片雖短短不到10分鐘，卻花了近4年，過程中出動超過10部攝影機的大型陣仗，包含空拍與360環景攝影的珍貴紀錄，完整蒐錄東港王船文化的點滴。

「除了影像，沒有一個感動、充滿人文味與有共鳴的故事是不行的」馮建彰不只透由珍貴畫面還原迎王祭典，更融入說故事情境。他邀請東港出身的藝術家黃志偉合作，黃志偉本身即是東港七角頭轎班，從小到大受到東港迎王的影響，藉由他的旁白與創作將迎王祭典更加深刻化，共同見證迎王不單單只是信仰，更是一種情感。

文化處表示，沉浸式劇場內容不僅以360度影像，讓觀眾如同身臨現場的感受與震撼，並以動畫展現《諸羅縣志》中荷蘭戰艦在汪洋中驚見王船的歷史。今年三年一科的屏東迎王平安祭典已圓滿落幕，緊接著眾所期待的王船文化館，不只是連結東港人情感的記憶、保存並傳承造船工藝，更希望國家重要無形文化資產讓更多人體會並感同身受，即使從未到過迎王現場的民眾，也能透過當代的科技藝術，沉浸式的體驗方式感受屏東迎王文化的內涵與震撼。

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