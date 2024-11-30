澎湖南海立體停車場12／1開幕！　試營運月票僅1500

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

南海立體停車場將於12月1日正式開幕，成為澎湖地區第一個多目標使用的立體停車場，提供400個汽車及150個機車停車位，紓解周邊居民停車需求。業者領先採用智慧雲端全監控、車席引導、以及車牌辨識等多項管理系統，讓停車、取車更加便利。試營運期間，汽車月租僅需1500元，令不少民眾趨之若鶩。



▲澎湖南海立體停車場即將開幕。（圖／記者陳洋翻攝）

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澎湖縣長陳光復指出，南海立體停車場建築規劃為地下1層、地上4層，停車場空間面積約16000平方公尺，提供汽車停車位400格（2至4樓）及機車停車位150格（1樓），搭配車牌識別、24小時全自動繳費，提供民眾更全方位的服務。此外，停車場附屬的商業空間也將陸續引進主題餐廳、KTV、文創藝品店及運動主題店等多元項目，為民眾提供更豐富的消費選擇。

縣府建設處表示，為慶祝南海立體停車場隆重開幕，汽車月票原價2200元，開幕期間提供申辦月票民眾1500元(額滿為止)優惠價格，活動期間結束後將恢復原價，名額有限敬請把握機會。

另外，同樣深受矚目的附屬事業「太陽城饗樂生活館」，預計自明年起逐層開幕。商場以在地消費市場需求為核心，期望能更貼近消費者，打造一座結合多元美食、親子生活、運動休閒、流行購物及視聽娛樂為規劃主軸的社區型商城。各大品牌也紛紛鎖定「太陽城饗樂生活館」絕佳的地理位置，目前超級巨星KTV、新東陽、全家超商等，已確定進駐，正摩拳擦掌準備室內裝修規劃，預計明年第一季開幕。