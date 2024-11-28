夢幻糖果燈海甜亮「統領」　唐吉軻德桃園店12／5盛大開幕

▲聖誕樹認領心願卡。（圖／統領廣場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

耶誕節是充滿儀式感的節日，桃園統領廣場今年以「夢幻仙境糖果燈海」開啟耶誕的燦爛，號稱最美一條街打卡景點在這裡，是桃園最閃最甜的一條街，連日來吸引民眾拿起手機留影拍照；另外，日本知名連鎖商店「唐吉訶德桃園店」，也將於12/5在統領廣場開幕，還全新打造最可愛的「吉祥物區」期吸引年輕客群。

▲夢幻糖果燈海。（圖／統領廣場提供）

桃園統領廣場28日表示，統領耶誕節活動即日起至114年1月1日盛大展開，推出抽住宿券、各種好康贈品，活動於即日起至12/9，至1F聖誕樹認領心願卡，憑卡片至該櫃上購買禮物，即可獲得統領點數50點。

▲唐吉軻德桃園店12/5盛大開幕。（圖／統領廣場提供）

還有配合「歲末年終愛心送暖開跑」活動，統領廣場發揮愛心關懷社會引響力，與館內品牌「Nike、CONVERSE、plain-me、norns、樂玩多、bb.q CHICKEN、紅帽象親子樂園、旅禾烘焙」攜手合辦「第二屆-守護心願耶誕圓夢計畫」，凝聚大眾愛心為契機，藉此活動呼籲更多人關心需要幫助族群、弱勢兒童，去年將孩童的心願全數認領完成，今年禮物數量擴增，邀請大家一同擔任耶誕老公公，讓更多孩童在耶誕節完成心願，在溫暖的耶誕節有愛的禮物感受滿滿幸福。