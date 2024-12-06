郵政博物館台中館12／10開幕　展出國父親筆簽名實寄封

▲郵政博物館台中館12/10開幕。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

目前全台郵政博物館設有3據點，中華郵政在台中集郵服務中心再設置郵政博物館台中館，12月10日正式開幕，除展出各時期郵筒、投遞腳踏車和打檔車外，也規劃主題郵票展出外，最大亮點為「珍稀古票郵封特展」、「國父親筆簽名實寄封」、「上海版飛雁郵票」等珍貴郵品也將亮相。

目前郵政博物館位於北市設置總館外，北門郵局也設置台北分館、高雄設置高雄分館，郵政博物館也將前進台中，中華郵政公司表示，基於郵政藏品資源分享與服務中部地區，運用台中集郵服務中心場地設置郵政博物館台中館，12月10日上午10時將正式開幕。

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郵政博物館台中館展區為190坪左右，旁邊為集郵服務中心，中華郵政公司發言人王婉如表示，台中館展場結合集郵服務與展館功能，規劃「郵趣時光」常設展，展出「郵票源起」、「郵政史話」、「使命必達」、「方寸之美」、「集郵之樂」、「親子共郵」等6大展示單元，及「郵藝之窗-郵票裡的台灣藝術特展」主題年展。

▲▼郵政博物館台中館12/10開幕。（圖／中華郵政提供）

另最大亮點為「珍稀古票郵封特展」，展出「國父親筆簽名實寄封」、「上海版飛雁郵票(無面值)」等難能可見的珍封及珍郵，展期至12月14日中午12時。

配合台中館成立，王婉如表示，台中郵局特設計漫郵台中明信片等多款精美集郵票商品於集郵服務中心展售。開幕日中午12時至下午3時將設立臨時郵局，現場贈送局贈。郵政博物館台中館免費開放參觀，開放時間周一至周五8：30-17：30，周六9：00-12：00。

▲中華郵政公司發言人王婉如。（圖／記者李姿慧攝）

中華郵政公司指出，目前郵政博物館台北分館和高雄分館參觀人數一年約1萬多人次，位於北市的郵政博物館總館參觀人數較多，預估一整年度北中南郵政博物館參展人數加起來約近10萬人次。