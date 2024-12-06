37歲男追撞害陳梅慧慘死、5人傷　法界人士：被害者們擬提告求償

▲陳梅慧坐在Uber左後方，遭夾擊慘死。（圖／翻攝自臉書、記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

國道1號北上77.7K新竹路段4日發生嚴重連環車禍，徐姓男子駕駛租賃車因未注意車前狀況，造成XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧遭夾殺不幸身亡，還有5人受傷。法界人士透露，若徐男確認有過失，將需負擔刑事與民事雙重責任。

回顧此案，4日凌晨，陳梅慧因涉洩密，與任職刑事局科技犯罪偵查中心的謝姓偵查員男友結束台中地檢署偵訊後，搭乘Uber北返，行經77.7公里處時，因前方發生四海幫角頭郝廣民車禍，出現回堵情形，陳梅慧與男友的座車停在內線等待通行。

凌晨3時4分，37歲徐男駕駛租賃車疑似未注意車前狀況，直直朝前方追撞，陳與男友當場被夾擊，車頭車尾全爛，坐在左後座的陳梅慧當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不幸宣告不治，另有5人受傷。

法界人士表示，若事後警方調查發現，徐男車速過快，且未保持安全車距，追撞造成嚴重後果，依據《刑法》第276條第1項：「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」將需負擔刑事與民事雙重責任。目前，已有被害車輛駕駛組成群組，正在評估未來要向徐男提起刑事告訴與民事求償。