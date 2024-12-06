陳梅慧國道慘死！江湖盛傳：黑道詐團下追殺令　「她有收到風聲」

▲虛擬貨幣調查師陳梅慧陰謀論，有人討論是因為被下追殺令。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國道1號在4日凌晨接連發生2起車禍事故，其中1件就是在77.7公里處發生虛擬貨幣調查師陳梅慧與警察男友搭車北上遭車輛撞擊，最後造成陳梅慧傷重不治，但陳梅慧替檢警查扣不少犯罪所得的虛擬貨幣，光1組詐騙集團就查扣93億元，也因此可能損害許多不法分子的利益，陰謀論也甚囂塵上，甚至懷疑是黑道下的追殺令。

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道上遇車禍身亡。而由於陳梅慧長期協助警方破獲多起案件，其中最受矚目的是她曾助警扣押詐團93億虛擬貨幣贓款、88會館郭哲敏案件，長期與警方進行相關資源合作。

也因此在網路上就有人傳言，因為陳梅慧扣太多泰達幣，才遭黑道詐團下令追殺，而正巧陳梅慧不幸遭遇車禍死亡，更因此爆出陰謀論之說。而據陳梅慧友人透露，她曾說自己正在處理「比較麻煩的案件」，也讓這陰謀論之說甚囂塵上。

▲陳梅慧車禍身亡，車輛慘況曝光 。（圖／記者沈繼昌攝）

江湖上甚至有傳言，指因為陳實在得罪太多人，所以才會趁其搭Uber北上之際，找人衝撞陳梅慧的座車，導致她傷重身亡，但是一切目前都還在偵查階段，是否真為黑道行兇，有待檢警進一步調查。

針對陳梅慧車禍身亡，網路上也有人質疑，幕後黑手是不是用租來的車子，撞毀陳梅慧以及其謝姓男友所搭乘的Uber？且整台車幾乎全毀，還有人透露，指陳梅慧之前就已經收到風聲，說他扣太多泰達幣，黑道詐團要追殺她，但真實性尚待查證。

且還說到，陳梅慧也有接到來自中國大陸的電話，質問為什麼扣他們的泰達幣，甚至還有人認為非常扯，還提醒要她注意安全，儘管陰謀論四起，警方仍低調表示，車禍肇事原因有待進一步調查釐清。