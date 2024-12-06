黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情



▲虛幣調查師陳梅慧偵訊完北上遭撞亡，江湖陰謀論甚囂塵上。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國道1號4日凌晨接連發生2起車禍，其中1件是在77.7公里處虛擬貨幣調查師陳梅慧與男友搭車北上遭車輛撞擊，造成陳梅慧傷重死亡，由於陳女協助警方查扣高達93億犯罪所得的虛擬貨幣，所以陰謀論也甚囂塵上，甚至有人懷疑是黑道策畫的一場「車禍殺人」。

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在國道上遇車禍身亡。由於陳梅慧長期協助警方破獲多起案件，其中最受矚目的是她曾助警扣押詐團93億贓款、88會館郭哲敏洗錢案等，長期與警方進行相關資源合作。

如今陳梅慧卻不幸遭遇車禍死亡，更因此爆出陰謀論之說。而據陳梅慧友人透露，她曾說自己正在處理「比較麻煩的案件」，也讓這陰謀論之說甚囂塵上，甚至有傳言，因為陳得罪太多人，所以才會趁其搭Uber北上，找人衝撞，導致身亡。

道上人士分析，認為陳梅慧如果真的是「蓄意安排的死亡車禍」，就需要「抽生死籤」決定執行者，要有同歸於盡的決心，儘管刑責較其他行兇方式輕微很多，但是卻對於執行者有極大的傷亡風險，所以如果是行兇肇事車禍，有可能價碼至少百萬元起跳，執行者若因此受傷，再依傷勢程度給付後金，若「同歸於盡」則又有一筆死亡安家費，至於若未造成對象死亡，但也夠讓對象傷殘而無法再協助警方，並形成一股威脅的恐懼。

根據江湖上傳言，買兇有分不同的形式，因此價碼也會有所不同，因為小細故糾紛，導致撂人砸店行兇，通常就是看個人交情，是否有人相挺一起動手，再來就是可能出手傷人、給個教訓之類的就會包個紅包給動手者。

接著如果有需要拿刀、棍棒斷人手腳、砍人見血，就會依照不同的程度，通常價格都在數萬元至數十萬元不等的酬勞，另外還有包含如果交保要負責律師費、保釋金，另外如果是收押禁見，也要負責支付安家費。

最後，如果需要用到槍枝，就可能需要百萬以上的費用，例如開槍教訓不致死，可能花費就需要數百萬元，有的如果是買凶開槍殺人，甚至傳出有近千萬的酬勞，槍手在行兇後就直接出境，如果殺人未遂沒有直接潛逃，還在國內被逮，就要負責入監服刑後的安家費。

回顧整起案件，刑事局科技犯罪防制中心謝姓偵查員因遭具名檢舉，涉嫌公器私用把詐團金流情資交給女友陳梅慧調查，謝的辦公室和住處因此在3日遭到台中地檢署會同刑事局政風室人員搜索，謝、陳也被帶回複訊，最後謝諭知3萬元交保、陳無保請回。

然而謝、陳兩人於4日凌晨3時搭UBER北返，行經國道1號北上77公里新竹路段時，因追撞前方車輛，造成6車連環車禍，陳梅慧送醫後傷重身亡，謝員因傷住院，但目前謝姓警員仍在休假，刑事局對於陰謀論則表示，目前並沒有相關情資。