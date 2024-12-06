獨／陳梅慧陳屍位置曝光！Uber遭夾擊「頭尾全爛」　她首當其衝慘亡

▲陳梅慧車禍身亡，車輛慘況曝光。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、陳韻如／桃園報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中開完庭後搭乘Uber北上，卻在國道一號北上77.7公里處發生事故不幸身亡。陳女搭乘的Uber慘況今曝光，可以發現該車遭到夾擊，車頭車尾全爛，而陳女當時就坐在車上的左後座，可說是首當其衝，陳女因此傷重不治。

陳梅慧專長網路虛擬貨幣及反詐案件，長年來協助警方破獲不少社會矚目案件，其中包括創意私房、八八會館、虛擬貨幣、跨國金融犯案等，也因此傳出陰謀論之說。對此，新竹地檢署成立專案小組，全力查明事故真相。

▲陳梅慧搭乘Uber(中)北返遭租賃車(右)追撞，Uber再向前推撞前方車輛(左)，造成陳梅慧傷重不治。（圖／記者黃宥寧攝）

《ETtoday新聞雲》記者今直擊當時陳梅慧所搭乘的車輛，可以看見整輛Uber因遭到夾擊，車頭車尾全爛，尤其是當時陳梅慧所坐的左後座，可以說是首當其衝，整個被撞凹爛毀，導致陳梅慧傷重不治。

此外，右側後車門上還留有血跡，而據目擊者表示，該位置是陳梅慧的謝姓男友所坐，而謝員當時滿臉血站在車外，陳梅慧則是昏迷在車內。目擊者還說，聽一旁大卡車司機表示，撞上Uber的車輛根本沒有剎車就直接撞上。

▲Uber車上還留有血跡。（圖／記者黃宥寧攝）