台南市府傳職場霸凌「被害人身分竟被曝光」　衛生局啟動調查

記者林東良／台南報導

台南市衛生局驚傳霸凌事件，民代接獲接獲多人陳情，控訴一名科長長期職場霸凌，而衛生局內部以問券進行調查時，檢舉人的身分竟被公開，導致被害人上Dcard爆料。對此，台南市衛生局副局長林碧分指出，衛生局已成立調查委員會啟動調查，外聘委員並超過二分之一，以示客觀公正，調查委員會會秉持還原真相，毋枉毋縱的態度來辦理。

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，有關衛生局主管疑似霸凌案，衛生局已成立調查委員會，針對本案秉持還原真相，毋枉毋縱的態度來辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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據了解，台南市衛生局1名主管遭爆料指控，疑似職場霸凌局內人員，不僅涉嫌以言語羞辱同仁，更傳出檢舉當事人身分被爆光情事，引起爭議。

台南市衛生局副局長林碧芬指出，有關媒體報導衛生局主管疑似霸凌案，衛生局已針對本案秉持還原真相，毋枉毋縱的態度來辦理，於接獲相關訊息後已即刻啟動調查，組成調查委員會，由衛生局副局長擔任召集人，其中外聘專家學者的委員逾二分之一以示客觀公正。

林碧芬副局長指出，因為當事人不願曝光身分，經專家學者建議，採用問卷訪談方式進行調查，首先針對係爭全科同仁進行無記名問卷，後續如願意接受訪談的同仁，將進行訪談，以公正程序對該起事件提出調查。問卷表達願意接受訪談的同仁均由人事室再次徵詢意願後，個別通知訪談，相關公文書未經第三者轉交；調查小組成員及相關工作人員均依法應嚴守秘密，並且接受訪談者不會因訪談被不合理的差別待遇及不利益之處分。