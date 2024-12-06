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陳梅慧車禍亡「非常詭異，疑點重重」！鄉民女神喊：此事不能沉

▲▼ 。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

▲陳梅慧身亡掀起陰謀論。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中，在國道車禍身亡，日前爆出陰謀論，懷疑其車禍原因並不單純。科技專家許美華整理出5大重點發文稱，「她需要我們幫她找出意外真相。」引來民進黨籍桃園市議員「鄉民女神」黃瓊慧點頭，「這案真的非常詭異，疑點重重！」

陳梅慧車禍身亡一案引發關注，許美華5日在臉書發文表示，「陳梅慧是身懷絕技的正義柯南，她生前幫我們抓出無數社會人渣，現在，她需要我們幫她找出意外真相。」貼文引來黃瓊慧留言，「這案真的非常詭異，疑點重重！」

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事後，黃瓊慧也在粉專「黃瓊慧 桃園觀察日記」發文，這兩天看了金融犯罪調查師陳梅慧凌晨三點遭追撞身亡的相關討論，「真的覺得疑點重重…電影情節般驚人的巧合，活生生在真實世界中上演。」

她表示，陳梅慧相當優秀，是台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師，曾調查、破獲創意私房、八八會館、虛擬貨幣、跨國金融犯案等案件，「這些案件背後牽扯的利益龐大驚人，假設妳調查的案件，動輒凍結罪犯幾十億的金流，這些有利益關係掛鉤的集團，會多想追殺或消滅妳？」

對於陳梅慧，黃瓊慧直呼相當惋惜，希望偵辦此案的檢警能早日釐清真相，「畢竟她被漏夜偵訊至凌晨三點、在國道遭6車追撞…這些細節都是歹徒可以事先掌握的；而這幾台相關車輛上高速公路的時間？從哪裡上高速公路？行車記錄器？」最後更高喊，「此事真的不能沉…」

由於此案陰謀論不斷，稍早最高檢察署回應，6日上午已請新竹地檢署成立專案小組，要詳查車禍原因，並釐清相關疑慮、安定民心，並請新竹地檢儘速將調查結果陳報高檢署及最高檢察署。

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