尹錫悅將二度戒嚴？　陸軍爆下令指揮官「8日前禁休待命」

▲ 軍隊人權中心6日召開記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，190名國會議員一致通過要求解嚴後，於短短6小時後宣布解嚴，面臨在野6黨提出的彈劾案與民眾怒火，對此持續神隱。稍早韓軍人權機構披露，多支陸軍部隊指揮官被下令在8日以前禁休待命，很可能是二度戒嚴跡象。

綜合《首爾經濟》等韓媒，南韓「軍隊人權中心」6日召開記者會披露，軍中發現政府可能二度宣布戒嚴的跡象，不只一支陸軍部隊收到「指揮官緊急召集待命指示」，要求在尹錫悅彈劾案表決隔天以前禁休待命。

該機構指出，他們獲報陸軍正出現異常跡象，「多支部隊據上級部隊方針，因12月8日以前可能緊急召集（中隊長以上）指揮官，下達限制休假的指示。」

▲ 尹錫悅3日宣布戒嚴後，軍隊進入國會。（圖／達志影像／美聯社）

這項命令在4日上午11時至12時間發布，也就是在野黨宣布將於7日下午表決尹錫悅彈劾案過後。該機構還指出，其他多支部隊至今仍維持戒嚴後實施的緊急措施，包括限制營區內幹部外出，以及對進出部隊的車輛內部進行搜索。

軍隊人權中心強調，「雖然戒嚴已經解除，陸軍部隊仍維持緊急狀態，未排除緊急召集的可能性，這是嚴重的問題」，且為控制部隊，應對全體軍隊下達相同指示，卻僅陸軍出現異常徵兆。