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韓執政黨魁改口「贊成彈劾」！與尹錫悅致命決定有關　李提朝野合作

▲▼南韓國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，甚至派遣軍隊強闖國會、中央選舉委員會，計畫逮捕朝野兩黨黨首與國會議員。為此，南韓國會4日提出尹錫悅彈劾案，預計明（7）日進行表決。國民力量黨代表韓東勳態度丕變，表示應儘快讓尹錫悅停止執行總統職務。對此，共同民主黨黨代表李在明喊話，期盼韓東勳能做出正確選擇。

根據韓媒《朝鮮日報》，多名消息人士透露，其實早在發布戒嚴令的當天晚間，尹錫悅就直接撥打電話給國家情報院第1次長洪壯源，透過口頭指示，要求必須配合防諜司令部「逮捕國民力量黨代表韓東勳」；不過，洪壯源卻拒絕尹錫悅的要求，表示國情院內並無可執行相關任務的組織與人力，尹錫悅對此感到震怒。

該名消息人士稱，尹錫悅之所以越過國家情報院長趙太庸、直接向次長洪壯源下達指令，是因為他深知「趙太庸不會聽從指令」，因此早在先前就曾數度直接向洪壯源下達指令。不過，隨著洪壯源拒絕履行指令，尹錫悅將此視為「抗命」，因此下令撤換洪壯源。

針對上述報導內容，洪壯源、趙太庸不願做出正面回應。同時，南韓大檢察廳今（6）日針對尹錫悅涉嫌內亂罪，設置特別搜查本部，任命首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉為本部長。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲戒嚴軍闖入國會，就連韓東勳也是逮捕對象。（圖／路透）

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓執政黨國民力量黨代表韓東勳，原本昨（5）日表示，為了避免政局陷入更大混亂，將傾全黨之力拒絕出席明（7）日針對尹錫悅彈劾案的國會表決、以求彈劾案不會通過，然而自從確認尹錫悅的確計畫派遣軍隊闖入國會、逮捕自己時，便一改先前對於彈劾總統的態度。

韓東勳6日上午在國會召開緊急最高委員會時透露，他根據可靠的消息來源，得知尹錫悅在戒嚴當天竟然以「反國家勢力」為由，要求高中學弟、防諜司令官呂寅兄逮捕國內主要政治人物，甚至還計畫將之拘禁在京畿道果川市某拘留設施，因此才會一改先前對於彈劾尹錫悅的態度，認為應儘速讓尹錫悅停職，否則尹錫悅恐再失控做出極端選擇。

針對韓東勳改變態度，共同民主黨黨代表李在明首先感到震驚，認為韓東勳未來不排除再度髮夾彎。不過，李在明也對在彈劾案上攜手韓東勳持樂觀態度，「先前我數度致電要求會晤，然而韓東勳卻未作出回應。期盼韓東勳能夠空出時間、和我一起討論該如何善後。」

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