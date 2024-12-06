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尹錫悅慘了？韓執政黨魁改口「贊成彈劾」：應儘快解除總統職務

▲▼南韓國民力量黨代表韓東勳與黨高層，針對戒嚴令在國會發表立場。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國民力量黨代表韓東勳與黨高層，針對戒嚴令在國會發表立場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間發佈戒嚴令，派遣280名戒嚴軍搭乘直昇機與軍車闖入國會，作戰目標甚至是逮捕朝野兩黨黨魁。如今，南韓國會預計明（7）日針對尹錫悅的彈劾案進行表決。對此，國民力量黨代表韓東勳坦言，必須儘速讓尹錫悅停止執行總統職務；共同民主黨黨代表李在明則表示，應拘禁調查。

根據《韓聯社》，尹錫悅的所屬政黨、執政黨國民力量黨代表韓東勳昨（5）日原先表示，為了避免國家陷入混亂，將傾全黨之力阻止尹錫悅彈劾案通過，不過今（6）日在國會召開緊急最高委員會時，卻又改口稱，「考量到最新曝光的調查事實，為了守護大韓民國的國民，我認為必須儘快讓尹錫悅停止執行總統職務。」

韓東勳表示，「在宣布戒嚴令當天（3日），尹錫悅總統竟然以『反國家勢力』為理由，指示高中學弟、防諜司令官呂寅兄逮捕主要政治人物，且總統還動員國家情報機關逮捕主要政治人物，這是我昨晚透過值得信賴的消息來源所得知的訊息。」

韓東勳補充，「根據掌握到的消息，防諜司令官呂寅兄甚至還計畫將這些被逮捕的政治人物，送到京畿道果川市的拘留地點拘禁。一旦尹錫悅總統繼續履行大韓民國總統職務，類似此次非常戒嚴令的極端行動很有可能會再度上演，讓大韓民國與國民們陷入更巨大的危險之中。」

▲▼南韓總統尹錫悅、前法務部長韓東勳前往舒川市場勘察災情。（圖／CFP）

▲南韓總統尹錫悅、前法務部長韓東勳前往舒川市場勘察災情。（圖／VCG）

據悉，韓東勳是尹錫悅擔任檢察總長時期深得信賴的下屬，尹錫悅擔任總統後更提名韓東勳擔任法務部長，而韓東勳最後決定加入國民力量、成為該黨黨代表；不過隨著尹錫悅專斷獨行，加深了韓與尹之間的矛盾。

韓媒《朝鮮日報》稍早更爆料，尹錫悅其實曾向國家情報院第1次長洪壯源指示，要求配合防諜司令部逮捕韓東勳。韓媒分析，韓東勳在「彈劾尹錫悅」的態度可能會丕變，而關鍵正是與尹錫悅做出逮捕自己的決定有關。一旦韓東勳改變態度、不再以全黨之力拒絕出席彈劾案表決，則彈劾案表決通過的可能性將會增加。

▲▼李在明將提出上訴。（圖／達志影像）

▲共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像）

南韓「最大在野黨」共同民主黨李在明6日則在國會上發表聲明痛批，指尹錫悅只為追求自身利益與鞏固權力，便做出毀壞憲政秩序的舉動，明顯是犯下國家內亂罪，讓大韓民國陷入嚴重危機，「12月3日戒嚴令，明顯是總統尹錫悅為了鞏固自身權力所犯下的叛亂與內亂行為，是『自我政變』！」

李在明更要求，應該在必要的合法範圍內走上偵查、逮捕、拘禁、處罰等程序，「哪怕只有一瞬間，我們再也無法將經營國政的重責大任，交付給違憲與違法的犯罪者手上。因此，應該在最短的時間內排除其總統職務，並讓全民判斷是否繼續讓尹錫悅維持總統職務。」

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