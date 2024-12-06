噁男搭訕美髮店員「跟你做一定很爽」　機智女假裝報警嚇跑色狼

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山兩名美髮店正妹店員11月23日晚間10點下班時，遭一名身穿格子襯衫的54歲陳姓男子搭訕，陳男不僅稱讚她們漂亮性感，更噁心的說「跟你做一定很爽」。兩名女子保持冷靜應對，機智佯裝報警，拿起手機大喊「警察嗎！」，還拍下影片，成功嚇退該名男子。

▲鳳山美髮店正妹遇到格子大叔噁心搭訕，機智的拿手機蒐證，佯裝報警嚇退色狼。（圖／警方提供）

女子同事將事發經過拍成影片上傳TikTok，影片中可見被害女子身穿低胸上衣和外套，描述當時的驚恐遭遇，影片曝光後引發網友熱議。

▲噁心大叔對正妹騷擾說「跟你做一定很爽」。（圖／警方提供）

鳳山警方也主動聯繫兩名女子，協助她們提出性騷擾告訴。經調閱監視器鎖定嫌犯後，警方於12月5日晚間9點通知陳男到案說明。警方表示，陳男到案時精神狀況似有異常。全案訊後依性騷擾防治法移請高雄市政府社會局處理。

兩名正妹遇到色狼的地點就在鳳山文橫路上，根據被害女子的同事上傳TikTok影片，被害女子當時身穿低胸上衣與紅、灰色外套，剛下班要準備騎車離開，卻遇到身穿格子襯衫中年男子搭訕，男子向被害女子說「小姊你好漂亮、好性感喔」，被害女子冷靜回應「還好啦」，沒想到男子竟一步表示「跟你做一定很爽」。

被害女子拿起電話假裝報警，還大聲喊出「警察嗎！」才成功嚇跑噁男，兩名女子後來也將影片上傳，提醒附近路過的女子要小心色狼。