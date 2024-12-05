　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北277民團獲領航金獎　侯友宜感謝帶動社會正向循環

▲新北市277民團獲領航金獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲今年由「社團法人中華基督教救助協會」榮獲最佳領航金獎殊榮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5日）舉辦113年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎典禮，今年共計277家獲選，包括「金獎」33家、「銀獎」55家、「銅獎」80家及「公益獎」109家，市長侯友宜頒獎感謝獲獎團體長期幫助弱勢，讓新北市成為更加安定祥和、安居樂業的城市，未來市府團隊也會持續努力。

▲新北市277民團獲領航金獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲113年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體表揚。

今年由社團法人中華基督教救助協會榮獲金獎中「最佳領航奉獻獎」殊榮，侯友宜表示，他們以「1919」（要救要救）為服務理念，長期關懷脆弱家庭及照顧脆弱家庭兒少不遺餘力，服務遍及淡水、永和、八里、深坑，獲得獎項肯定，實至名歸。侯友宜說，新北市人口達404萬人，單靠政府力量有限，這次據統計獲獎團體年度服務超過400萬人次、捐款捐物總值近9億元，成果豐碩，非常不容易，感謝各人民團體投入人力物力，用善心為社會形成正向的循環力量。

此外，侯友宜也表揚今年67家修正章程保障「理監事單一性別不低於1／3」的性平績優團體。侯友宜說，團體用實際行動真正落實性別平等的精神，也展現女性樂於為社會奉獻及勇於發揮影響力的形象，成為推動新北前進的基石。

▲新北市277民團獲領航金獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝獲獎團體長期為弱勢付出，讓社會更加安定祥和。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

►少將宋子陽接任北部分署長　海巡署長親自布達勗勉

►美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

►基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎
快訊／周杰倫唱好唱滿！　開放歌迷「一口氣點15首歌」
照胃鏡驚現「一整片鮭魚色」！　醫警告：是癌前病變
孔劉讚「獨裁總統朴正熙很帥」被罵翻！　本人回擊了
國中生割頸案二審　乾哥當庭怒瞪人：判9年太久！
獨／國動忍2年半首同框統神！　鬆口：會去看弟弟打拳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

新北277民團獲領航金獎　侯友宜感謝帶動社會正向循環

第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

草屯鎮長補選藍營估投票率4成5　簡賜勝登記霸氣籲衝2萬票勝選

4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜　推崇新北市政成就

響應世界土壤日！新北推動永續農業　減碳增匯齊步走

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　車燒成火球...昏迷指數剩3

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

新北277民團獲領航金獎　侯友宜感謝帶動社會正向循環

第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

草屯鎮長補選藍營估投票率4成5　簡賜勝登記霸氣籲衝2萬票勝選

4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜　推崇新北市政成就

響應世界土壤日！新北推動永續農業　減碳增匯齊步走

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　車燒成火球...昏迷指數剩3

已故甩尾天王Ken Block「實戰拉力賽車登拍賣」！大幅改裝合法上路

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

2025年身強財運旺3星座！天秤掰了健康隱患　第1名「人財兩得」

軍工需求增！全訊1-11月營收11.68億元　年增4.56%

超寵粉！周杰倫大巨蛋首場唱好唱滿　開放歌迷「一口氣點15首歌」

霹靂舞Red Bull BC One世界總決賽　台灣舞王孫振領銜爭冠

豪賭的尹錫悅　迅速撤回的戒嚴令鬧劇

張齡予代言嘉義茶文旅　雙證照為活動掛保證

物流永續高峰論壇談川普的氣候政策　學者評：亂流不一定是主流

米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　昏迷指數剩3

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

3家SRF入園敗訴復活　桃園民代：抗爭到底

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

2024南投花卉嘉年華起跑

投入草屯鎮長補選　民進黨蔡銘軒低調登記

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

南消高壓細水霧設備針對住宅火災滅火試驗與研討

台南男欠繳拒酒測罰鍰18萬元查封土地立即繳清

木星衝、雙子座流星雨接連浪漫降臨

警方即時救援倒臥草叢男子

雲林文蛤收成慘　只剩「空殼跳恰恰」

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

SRF入園禁令又遭經濟部撤銷　張善政：非常遺憾

更多熱門

相關新聞

第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

第38屆吳舜文新聞獎頒獎典禮今（5日）於新店裕隆城圓頂劇場舉行，新北市長侯友宜應邀出席並頒發「深度報導獎─影音類」獎項，他肯定新聞從業人員肩負社會責任，透過影音或文字展現多元聲音，促進社會進步。

4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜

4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜

響應世界土壤日　新北推動永續農業

響應世界土壤日　新北推動永續農業

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

關鍵字：

新北

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面