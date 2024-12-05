新北277民團獲領航金獎　侯友宜感謝帶動社會正向循環

▲今年由「社團法人中華基督教救助協會」榮獲最佳領航金獎殊榮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5日）舉辦113年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎典禮，今年共計277家獲選，包括「金獎」33家、「銀獎」55家、「銅獎」80家及「公益獎」109家，市長侯友宜頒獎感謝獲獎團體長期幫助弱勢，讓新北市成為更加安定祥和、安居樂業的城市，未來市府團隊也會持續努力。

▲113年新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體表揚。

今年由社團法人中華基督教救助協會榮獲金獎中「最佳領航奉獻獎」殊榮，侯友宜表示，他們以「1919」（要救要救）為服務理念，長期關懷脆弱家庭及照顧脆弱家庭兒少不遺餘力，服務遍及淡水、永和、八里、深坑，獲得獎項肯定，實至名歸。侯友宜說，新北市人口達404萬人，單靠政府力量有限，這次據統計獲獎團體年度服務超過400萬人次、捐款捐物總值近9億元，成果豐碩，非常不容易，感謝各人民團體投入人力物力，用善心為社會形成正向的循環力量。

此外，侯友宜也表揚今年67家修正章程保障「理監事單一性別不低於1／3」的性平績優團體。侯友宜說，團體用實際行動真正落實性別平等的精神，也展現女性樂於為社會奉獻及勇於發揮影響力的形象，成為推動新北前進的基石。

▲侯友宜感謝獲獎團體長期為弱勢付出，讓社會更加安定祥和。