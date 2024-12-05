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外帶年菜商機夯！米其林餐廳膳馨早鳥贈千元禮券　星級飯店祭優惠

▲膳馨年菜、新天地年菜。（圖／記者游瓊華攝）

▲獲得米其林推薦台菜餐廳膳馨推出的金蛇迎春圍爐宴以及冷凍年菜，祭出早鳥優惠搶客。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

今年過年時間早，各餐飲集團以及星級飯店都推出外帶年菜優惠搶客。獲得米其林推薦台菜餐廳膳馨推出的金蛇迎春圍爐宴，匯集各式經典台菜料理，包括蜜汁鴨腿鑲米糕、御膳山海佛跳牆、小米金湯燴鮑魚等，15日前預訂付清再贈牛肋眼、香酥鴨兌換券二擇一。12月31日前預購外帶冷凍年菜套組並付清，贈鴻運保溫提袋，前100組再贈千元禮券乙張。此外，包括餐飲集團新天地以及全國大飯店、林酒店等也都推出外帶年菜優惠搶商機。

膳馨創辦人之一的蔡馨誼說，今年過年較早，暑假就有消費者詢問年菜資訊，因應需求，今年推出了6到8人份的外帶年菜，以及4到6人份的冷凍年菜，即日起至12月31日前下訂膳馨冷凍年菜，不僅享早鳥優惠價3999元，再加贈送小魚乾辣椒醬一罐。12月31日前預購外帶年菜套組並付清，贈鴻運保溫提袋，前100組再贈千元禮券1張。

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▲膳馨年菜、新天地年菜。（圖／記者游瓊華攝）

▲新天地推出常溫年菜外帶，從2到4人小家庭或8到10人都有，限量2500套。（圖／記者游瓊華攝）

新天地餐飲集團表示，今年外帶年菜市場持續走高，北、中、南六家宴會廳自11月開放預訂後熟客訂單占比達6成。以海鮮餐廳起家的台中新天地研發主廚陳昆煌表示，每年的春節外帶年菜都會選用高檔食材搭配專業廚藝烹製，像龍蝦、鮑魚、干貝等。今年推出的外帶年菜有10人份「福蛇獻瑞」與六人份「祥蛇賀歲」兩種組合餐，包括招牌手工菜「魚翅御品佛跳牆」、「青花椒海瓜子蒸石斑」、「牛肝菌黃金花膠土雞煲」及今年新增的「XO白鰻雞肉雙菇黑米糕」等，從2到4人小家庭或8到10人的團圓聚餐，限量2500套。

▲年菜。（圖／業者提供）

▲全國大飯店的1萬888元「鴻運經典」年菜，包含8道經典年菜。（圖／業者提供）

全國大飯店即日起至明年1月30日推出「外帶常溫年菜」訂購服務，因應不同家庭需求推出兩款外帶年菜組合，分別是1萬888元的「鴻運經典」年菜與5888元的「精裝組合」年菜；「鴻運經典」年菜以「闔家慶團圓拼盤」為首，集結口湖烏魚子、廣式燒鴨等六款珍饈，展現精湛廚藝，經典的「遵古花膠佛跳牆」更是不可或缺，搭配「碧綠雙冬慶封肉」、「避風塘金鯧魚」等八道佳餚；另外「精裝組合」為精選四道名菜，明年1月10日前訂購享早鳥優惠，鴻運經典組合每套加贈「全國大飯店牛肉麵禮盒」，精裝組合每套加贈「桂圓紅棗銀耳露」。

▲年菜。（圖／業者提供）

▲林酒店推出金蛇獻瑞年菜外帶，內含四道開胃前菜加六道年節主菜，外帶獨享主廚古早味拿手大菜「八珍錦鏽鮑絲羹」。（圖／業者提供）

林酒店推出金蛇獻瑞年菜外帶，內含四道開胃前菜加六道年節主菜，外帶獨享主廚古早味拿手大菜「八珍錦鏽鮑絲羹」，使用整片裙翅、鯊魚皮絲熬煮，在家就能享用宴會菜式，金蛇獻瑞外帶年菜6到8人份預購優惠價1萬2800元。林酒店強調，年菜外帶都是主廚視預約取貨日時間，當天分批現撈烹煮，讓顧客取貨即可享用，更提供免下車就可取貨。

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