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5億高中生案夏男遭美髮師猛灌1拳　人到派出所...暫不提告

記者許權毅／台中報導

5億高中生案針對夏男涉犯偽造文書罪今日台中高分院二審，結果夏男開庭結束後，在法院門口突遭一名42歲鄭姓男子出拳狂K下巴，立刻被10多名員警分開，夏男一度高喊「記住他身分證！」隨後前往第五警分局四平所，原本打算提告，但又決定「再想想」。至於動手鄭男，警方將先依社維法函送裁罰。

▲▼ 。（圖／許權毅）

▲5億高中生夏男今日遭一名鄭姓男子在庭外毆打。（圖／民眾提供）

初步了解，該名42歲鄭男戶籍在苗栗，職業是美髮師，今日疑似專程從苗栗搭車至台中高分院，在法院門口等候夏男，直接一個箭步上前，朝夏男下巴猛揮一拳，立刻遭現場員警分開，夏男氣得想上前理論。

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

▲▼夏男跟鄭男發生衝突後，立刻被警方分開。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

隨後，鄭男被警方依傷害現行犯逮捕帶回健康派出所，疑似是認為夏男所為太過分，因為「看不下去！太過分」才會動手。

夏男在開庭後前往第五警分局四平所，原預計要提告傷害罪或是公然侮辱罪，但向警方了解過後，又決定先暫緩「想一下」。

第三警分局表示，傷害罪跟公然侮辱罪都是告訴乃論，被害人可在半年內向警方報案。全案因暫無當事人提告，將先依社維法函送裁罰，但動手鄭男仍先移送偵查隊製作筆錄，釐清動機。

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

▲鄭男被警方先移送偵查隊，後續將依社維法裁罰。（圖／記者許權毅攝）

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