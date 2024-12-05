5億高中生案夏男驚吐「賴父死亡嘴角有血」　法官：不歸我們管 

記者許權毅／台中報導

5億高中生案針對夏男犯偽造文書罪二審，今日上午11時在台中高分院續審，提示案件相關證據。夏男在庭上說，為何跟賴小弟結婚就可謀奪財產，「難道賴小弟是沒有行為能力人嗎？」夏男還在庭上驚吐，賴小弟爸爸死亡時，嘴角也有鮮血，認為跟5億高中生案有關，但法官直接表達，該事件與審理案件無關「不歸我們管」。

▲5億高中生夏男今日開庭後遭一名鄭男攻擊，氣得要警方抓人記住對方資料。（圖／記者許權毅攝）



夏男說，「我不曉得我父親那邊拿到賴家的權狀，這張權狀只能給繼承人，賴小弟的兄弟姐妹也有繼承權，所以無法直接把權狀退回給賴母。但現在我擁有這張紙，也不是就擁有財產，還說我是為了謀奪，我想把權狀交給檢察官，卻被說不收，我想表達我有這個無奈，拿這張紙是能夠代表什麼？百口莫辯。」

夏男認為，賴小弟在賴父突然離世後，認為自己能夠獨自決定事情，加上本來就不會詢問媽媽。但前審法官卻認為他是「為了謀奪財產處分跟支配權」，賴小弟是「為了保護財產」，兩人才結婚，但是難道賴小弟是沒有行為能力人嗎？且結婚為何就能保護財產？

夏男坦言，兩人的確沒有親密交往過，但是想要結婚，就這樣一起過生活。夏男也不滿認為，前審判決說，賴小弟因為跟同學在打鬧期間遭男生觸碰，導致賴小弟不開心，這點也被認為賴小弟並無同性戀傾向，而證人也因為賴小弟死了、說法變得不一。

夏男在庭上激動地說，證據畫面都是客觀的，但是描述內容卻是主觀的。就像是其中截圖，賴小弟看起來就是喜悅的神情，為何說賴小弟跟我在一起就是不開心，還是這些畫面可以放到網路上接受公評？

夏男表示，雖然自己的財產不能跟賴小弟比，但是「難道要財產對等才能結婚嗎？」，這樣被說是有謀奪的可能，很多事情都是一句話各自解讀。

夏男補充，雙方有認識4個月的事實，且在去年3月（案發前2個月）自己就先去補發身分證，認為自己有結婚的打算。希望能向法院申請證據調查，但法官認為，夏男只要直接拿出身分證即可。至於補發身分證跟有結婚意圖有何關係？夏男也未交代。

夏男最後驚吐：「賴父的嘴角是有血的！」換言之，認為賴父的死因就已經不單純，可能是有外力介入的可能性。但是審判長吳進發也當庭回覆，這件事不歸本案所管，夏男則說：「我知道，但是這跟賴小弟的死因也有關。」

檢方在庭上說，就被告否認犯行為不實證，也要辯護律師約束夏男，應照庭上所提示內容進行表述。該案預計19日再續行審理，預計辯論終結。