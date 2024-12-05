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社會 社會焦點 保障人權

夏男又出招！找5億高中生聲援者訴委屈　驚吐：賴家的敵人不是我

記者許權毅／台中報導

5億高中生案夏男偽造文書案今日在台中高分院開庭，庭前，夏男與上次開庭後發生衝突的葉女正面遭遇，夏男直接坐到葉女旁邊，稱「有什麼疑問我們直接說」，葉女透露，夏男認為自己飽受委屈，甚至講到快哭了，夏男還告訴葉女「賴家的敵人不是我」，一席話耐人尋味。

▲▼夏男。（圖／記者許權毅攝）

▲夏男今日開庭前主動找上次發生衝突的一名葉女談話。（圖／記者許權毅攝）

回顧上月21日，夏男開庭後又遭聲援賴生的團體嗆聲，稱「假哭！」、「沒有結婚真意」，夏男氣到反問「妳是誰！我要告妳！」甚至將嗆聲的葉女口罩扯下，情緒相當激動，立刻被律師跟3名員警分開。

▲夏男前次開庭與一名聲援賴小弟的葉女（右）發生衝突。（圖／記者白珈陽攝）

今日開庭前，夏男見到葉女又來旁聽，主動坐到葉女旁，稱「有什麼問題直接講」，雙方談話約10多分鐘。葉女事後透露，夏男覺得他沒有做的事情，卻被外界解讀是兇手，覺得很委屈，甚至講到快哭了。

葉女向夏男說，如果有什麼委屈，知道什麼事情，應該向檢察官或是法官說，且應該找夏父出來，畢竟夏男是被其他家人給推出來的。葉女向夏男說：「賴小弟才18歲，被你帶出去2小時就死了，你說你沒有關係嗎？說不過去。」

▲▼夏男前次開庭與一名聲援賴小弟的葉女（右）發生衝突。（圖／記者白珈陽攝）

▲葉女質疑夏男知道一些賴小弟死亡的內幕卻不說。（圖／記者許權毅攝）

夏男最後跟葉女強調「賴家的敵人不是我！」讓葉女覺得，或許夏男知道什麼內幕，尤其是殺人罪的部分，他應該知道什麼事，這背後牽扯的一定不是感情問題，而是土地、金錢。

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