交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

▲交通部長陳世凱日前赴台中稽查大客車落實停讓情形。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱2日前往台中，宣導大客車行經路口斑馬線都需停車指差確認後再通行，不過卻被誤解為「不管路口有無行人、汽車都要停車禮讓」，引發熱議。交通部今(4日)在臉書上澄清，該說法並不正確，有無行人都要停等的是大客車，並非所有汽機車，汽機車在行人通行時須停讓。

交通部長陳世凱2日前往台中市路口視察客運和大客車等停讓成效，並呼籲大型車輛和大客車在路口轉彎行經斑馬線時，要落實停車和指差確認，且無論有無行人都應停等，未料卻遭誤解為所有汽機車在斑馬線無行人時也都要停車停讓，引發熱議。

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交通部今在臉書上表示，交通部重視行人安全，持續倡導「停讓文化」和推行各項政策，陳世凱部長也前往路口視察客運營業大客車「指差確認」成效，「但是有些人誤會，交通部要求所有駕駛人行經穿越道，無論有無行人都應停等？這個說法並不正確。」

▲大客車行經斑馬線無論有無行人都要停等、指差確認再開車，並非所有汽機車。（圖／交通部提供）

交通部澄清，交通部及公路局與地方政府合作推動「客運營業大客車」行至路口轉彎經過行人穿越道時，必須暫停並進行指差確認，再安全通過，並不是指所有的汽車及機車。

交通部說明，若「客運營業大客車」沒有落實停讓及指差確認動作，可依《汽車運輸業管理規則》規定，按《公路法》處罰業者公司9千元以上、9萬元以下的罰鍰，提醒業者落實駕駛人的行車安全訓練。

針對其他汽機車，交通部表示，汽機車在行經行人穿越道時，仍應在行人通行時停讓，優先保障行人用路安全。