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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭弋航PK黃捷「台灣人一看就知誰可愛」　蕭旭岑酸：很怕被比較

▲ 陸生團「仙女」成員彭弋航、 在東京奧運會拿下射擊冠軍大陸名將楊倩 。（圖／記者許靖騏攝）

▲ 陸生團成員彭弋航（中）因氣質脫俗在網路引起討論。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀陸生團訪台，復旦女大生日前受訪稱「中國台北」引爆風波，民進黨立委黃捷認為，應該直接中止訪團的許可證，陸委會也將祭出行政處分，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（5日）接受廣播《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時不以為然的表示，看看「神仙妹妹」北京清大學生彭弋航，再看綠委黃捷、沈伯洋、王義川，「台灣人看久了當然就知道誰比較可愛」，人家彬彬有禮、斯文又受歡迎，沈伯洋、王義川就是齜牙咧嘴，每天做政治攻擊。

至於陸委會主委邱垂正強調，申請單位方面，會按照個案情形輕重，有一段時間不得再邀請來台，從6個月到5年不等。蕭旭岑批，民進黨就是不要讓這些好範本來，免得被比下去」，「真的很丟臉」，當害怕比較，還要禁止人家來，是誰在丟台灣人的臉？

▲▼立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

蕭旭岑強調，總統賴清德擔任台南市長時，曾到中國上海訪問提及台獨，有被中國驅逐出境嗎？監察院長陳菊曾在中國提到「中央馬英九總統」，有被中國取消行程嗎？前總統馬英九去年在中國湖南提中華民國憲法，行程也沒有被取消，現在一個中國大學生說「中國台北」就要被最嚴重的處罰。

蕭旭岑認為，相較於台灣，其實中國更包容、更民主，這些民進黨政客們究竟是太「玻璃心，還是害怕中生在台灣多待一天？他懷疑民進黨是真心不想兩岸交流，而且有戒嚴心態，心中沒有民主、法治」。

另外，蕭旭岑提到，當初在國民黨立委賴士葆主持的協調會中，提及「心智未成熟」的是陸委會官員，而且民進黨政府最在乎的就是中山女中行程，要求馬英九基金會調整安排，否則就不准中生團來台，自己推測其中原因應該是「不希望大陸生這種良好的形象延伸到高中」。

蕭旭岑感嘆，教育部次長葉丙成是「比較正派的人」，葉是站在教育部的立場，擔心台灣高中生都跑到中國就讀大學，這是比較專業的立場，因此日前葉丙成來電請自己幫忙澄清沒說過學生心智未成熟，「我一口就答應了！我當然要把事實還原。」馬辦後來也做出讓步，這樣陸委會才同意陸生團到中山女中參觀。

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