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民進黨「戒嚴文」惹議　前客委會主委轟：真誠道歉、不要第二句話

▲▼客委會主委楊長鎮。（圖／記者李毓康攝）

▲前客委會主委楊長鎮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

南韓總統尹錫悅3日突襲宣布戒嚴，震撼國際。民進黨團卻在社群發出疑似「挺戒嚴」的貼文，遭到砲轟後，旋即刪除，民進黨團4日則澄清「絕無支持戒嚴」。對此，民進黨籍前客委會主委楊長鎮4日表示，這次真的嚴重引喻失義了，黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。真的要認知此錯非等閒！只要一點點、一絲絲比爛的動念，民進黨就會真的爛下去。

立法院民進黨團3日發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」，此文一出，引起軒然大波，民進黨立即刪去貼文。

楊長鎮表示，關於民進黨團戒嚴的發言，真的嚴重引喻失義了，黨團要道歉就真誠、徹底、完整道歉，不要第二句話。

楊長鎮說，真的要認知此錯非等閒！只要一點點、一絲絲跟國民黨比爛的動念，民進黨就會真的爛下去。

楊長鎮再說，是的，他的民進黨就是打破戒嚴的黨，就是台灣黨，就是綠黨，就是社會民主黨，就是進步黨。希望大家會一直都是同志，因為花甲老翁如他自己，青春歲月都在這個黨。

最後，楊長鎮強調，怎麼可以同意尹錫悅的戒嚴是為了維護憲政民主體制，這是嚴重錯誤。總統賴清德的回應澄清很重要「民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續」！

▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

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