綠改「文攻」應戰選罷法　一早為發言時間槓上藍委

▲立法院內政委員會藍綠因質詢時間長短口角。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會5日再審《選罷法》，藍綠都發出甲動，但卻未如之前一樣爆發肢體衝突，民進黨團改以「文攻」應戰，由多名綠委連番上陣質詢杯葛法案，目前已有63名委員登記發言。會議開始前，針對每位委員發言時間，國民黨籍召委徐欣瑩表示，本會委員發言4分鐘，必要時延長1分鐘，而非本會委員發言4分鐘，在場綠委隨即表達抗議，與藍委一度爆發口角。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本，已逕付二讀，而這回要審的則是有關罷免門檻調整，根據許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，但新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

此次內政委員會未發生先前大打出手搶佔主席台的狀況，綠營改以人海發言戰術杯葛。會議開始前，徐欣瑩以時間關係為由，在預算與法案同時審查，加上登記發言者眾多，希望本會委員發言4+1分鐘，而非本會委員發言4分鐘，綠委則表達不滿，認為過去都是5+2分鐘，雙方隨即爆發口角，無黨籍立委高金素梅則高喊綠委應尊重召委。最終徐欣瑩裁示，本會委員發言5分鐘，必要時延長1分鐘，非本會發言4分鐘。

針對《選罷法》修法，中選會主委李進勇會前受訪表示，罷免是憲法規定的公民權之一，所以任何有關公民權法治的檢討，應站在憲法保障國民參政權的立場出發，因此要修改的案子，希望大家能審慎考慮。

內政部長劉世芳則指出，尊重立法院排審法案，但《選罷法》兩次歷經公聽會，共識性仍不強，在三黨沒有太大共識下，通過可能性不高。