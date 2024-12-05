蕭旭岑喊「中國台北」是習慣用語　沈伯洋嗆：請去跟習近平說別計較

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

馬英九基金會邀請中生團來台，復旦大學女學生宋思瑤一句「中國台北」引發風波。馬英九基金會執行長蕭旭岑5日表示，宋思瑤為此事壓力大且自責落淚，並認為「中國台北」只是這名中國女學生從小到大的習慣用語。對此，民進黨立委沈伯洋說，講「中國台北」的意思就是連「中華台北」都不給你，說不要計較，但之前周子瑜揮國旗被中國抵制是幾歲？16歲；反送中警察逮捕的民眾最小幾歲？11歲；中國迫害維吾爾的時候，被迫跟父母分開的小孩幾歲？連6歲都不到。

沈伯洋說，「中國台北」可不是什麼習慣用語，他是法律框架，中國的發言都是經過設計的。講「中國台北」的意思就是連「中華台北」都不給你。根本沒有什麼一中各表的空間，意思就是，台灣在法律框架下，就是中國的一部分，未來這些統戰活動，都是中國在國際打法律戰的養分，旁邊搭配的畫面是台灣媒體以及民眾的支持。

沈伯洋也說，周子瑜揮國旗被中國抵制是幾歲？16歲；反送中警察逮捕的民眾最小幾歲？11歲；中國迫害維吾爾的時候，被迫跟父母分開的小孩幾歲？連6歲都不到，「請你去跟侵略者，意圖併吞台灣、稱霸世界的習近平說，不要跟20歲計較。」

面對「中國台北隊」的爭議，陸委會主委邱垂正4日在立法院接受質詢，被問到未來還歡不歡迎類似團體，他回答，「如果是這樣的團，會造成國內不同意見的人的對立，傷害台灣人民情感，我們當然是不歡迎！」並將祭出行政處分。