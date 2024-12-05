內委會多次口角延會　綠「文攻」選罷法藍今未闖關出委

▲立院內政委員會藍營排審攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍營今排審《選罷法》，綠營以冗長發言杯葛，內政委員會今就有共65名委員登記發言，會議一開始藍綠就因發言時間爆發口角，後也為此多次爭執，迫使國民黨籍的召委徐欣瑩數次宣布休息，最終裁示延會至詢答結束，藍未堅持將該法案硬闖出委，僅完成宣讀條文，無進入逐條審查。

藍綠為《選罷法》都發出甲動。據了解，民進黨團此次甲動除了委員要簽到外，也要求須登記發言，改以「文攻」應戰，全力阻擋《選罷法》。

雖然這次內政委員會未像之前大打出手，但會議還沒開始藍綠就爆發口角。針對每位委員發言時間，國民黨籍召委徐欣瑩表示，本會委員發言4分鐘，必要時延長1分鐘，而非本會委員發言4分鐘，在場綠委隨即表達抗議，場面一度混亂，綠委認為，過去內政委員會委員發言都是5+2分鐘，齊聲表達不滿，無黨籍立委高金素梅則高喊綠委應尊重召委。最終徐欣瑩裁示，本會委員發言5分鐘，必要時延長1分鐘，非本會發言4分鐘，會議才正式開始。

不過輪到民進黨立委蔡易餘質詢時，因發言時間到，徐欣瑩多次提醒，而蔡易餘盼能結尾，卻遭到徐欣瑩關麥，綠委們不斷抗議，並指昨天民眾黨立委黃國昌就可發言長達15分鐘，質疑為何雙標。徐欣瑩則說，因為今天民進黨有一堆人登記要發言，狀況不一樣，但綠委持續抗議，徐欣瑩宣布休息，後會議開始，綠委仍持續要求徐欣瑩讓蔡易餘可以結尾，藍綠互槓，會議也因此數度休息。

徐欣瑩約下午4點50分返回會議室後表示，《選罷法》前面已經排過三次會議了，都被民進黨霸佔主席台無法開會，今天第四次排案終於可以開會，希望能讓有登記發言的委員繼續，宣布開始會議，而約下午5點15分則裁示延長會議時間「至詢答結束」，未將《選罷法》送出委。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本，已逕付二讀，而這回審的是有關罷免門檻調整，根據許宇甄的提議版本，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，但新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。