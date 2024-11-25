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「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

星巴克（圖／視覺中國CFP）

▲星巴克中國。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國咖啡市場的「內捲」（競爭）加劇，外媒報導，星巴克正考慮出售其在中國的業務。對此，星巴克回應，正深入了解中國業務的運營及市場競爭環境，努力尋找最佳的增長途徑，包括探索戰略合作夥伴關係。

報導提到，星巴克非正式評估了潛在投資者的意願，其中包含了中國的私募股權公司。星巴克也與顧問討論中國業務的未來發展可能，包含出售股份，引入當地的合作夥伴等。

星巴克中國的相關負責人在一份回應中表示，他們全心全意致力於中國業務、夥伴（員工）以及在中國市場的長遠發展，「正如在第四季度財報電話會議上所說的那樣，公司正在花時間更深入地瞭解我們在中國的業務運營以及市場競爭環境。」

▼星巴克、瑞幸咖啡。（圖／CFP）

▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

星巴克也坦言，「我們正在努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作夥伴關係。」

報導認為，中國咖啡市場的競爭加劇，是星巴克尋求出售業務的主因。星巴克前CEO納思瀚曾在今年7月的財報會議上坦言，星巴克中國在探索戰略性合作夥伴關係，包括合資企業、合伙關係、戰略夥伴、技術合作、供應鏈等。

星巴克第三季的財報也顯示，在中國市場，星巴克不只同店銷售額同比下滑14%，平均客單價和交易額也出現同比萎縮。

根據《中國咖啡產業報告2024》，中國本土品牌瑞幸咖啡已突破2萬家門市，庫迪咖啡也在先前宣布門市破萬，蜜雪冰城旗下的幸運咖門市也已經突破4000家。

▼瑞幸咖啡。（圖／CFP）

▲瑞幸咖啡,星巴克,小藍杯。（圖／視覺中國）

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