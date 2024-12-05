　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果M4系列MacBook、mini、iMac開放預購　現在下訂到貨時間曝光

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果10月底突襲宣布將推出M4 系列（M4、M4 Pro 和 M4 Max）晶片的新款 MacBook Pro、iMac 及 Mac mini， 5日同樣以突襲方式，正式開放預購，頂規Macbook Pro（16吋）搭配M4 Max晶片，搭載16 核心 CPU、40 核心 GPU、48GB 統一記憶體及1TB SSD 儲存裝置¹，價格將突破134,900元，但目前正式上市時間未定，現在下訂約需要3-4週才會到貨。

【延伸閱讀】

M4系列晶片Macbook Pro售價、規格曝光　頂規破8萬

▲▼ Mac Pro ,Macbook 。（圖／蘋果提供）

MacBook Pro基礎／頂規價格出爐

MacBook Pro 14 ／16吋、太空黑色／銀色兩種外觀，將可以選擇M4、M4 Pro和M4 Pro Max晶片，起始記憶體容量為 16GB，售價為54,900元，頂規（MacBook Pro 16吋 M4 Pro Max 晶片）售價為134,900元，機型都提供 Thunderbolt 5，可達成更快的傳輸速度和先進連接功能。所有機型均配備 Liquid Retina XDR 顯示器，提供全新奈米紋理顯示器選項，讓顯示器更升級。此外，SDR 內容亮度最高 1000 尼特，還有先進的 12MP Center Stage 相機，以及 Mac 有史以來最長、達 24 小時的電池續航力。

目前開放預購，但根據官網顯示，約需要3-4週才會到貨。

iMac M4晶片基礎／頂規售價出爐  粉嫩7色任你挑

全新M4晶片iMac 以「粉嫩7色」爆擊用戶視覺登場，售價44,900起，相比搭載 M1 的 iMac，採用 M4 的 iMac 每日生產力任務可比以往快達 1.7 倍，照片編輯和遊戲等繁重工作流程的處理速度更可快達 2.1 倍1。M4 中搭載的神經網路引擎讓 iMac 成為世界上最出色的一體成型人工智慧 (AI)，並且專為 Apple Intelligence 設計，這款個人智慧系統顛覆了使用者工作、溝通和表達自我的方式，同時也保護他們的隱私。新款 iMac 提供一系列絕美新色，24.5 吋 4.5K Retina 顯示器帶來全新奈米紋理玻璃選項2。iMac 具備支援「桌上視角」功能的全新 12MP Center Stage 相機、最多達四個 Thunderbolt 4 連接埠3，以及包含 USB-C 連接線，顏色相襯的配件和 16GB 的統一記憶體。

▲▼ Mac Pro ,Macbook 。（圖／蘋果提供）

由 M4 和全新 M4 Pro 晶片驅動的Mac mini ，別針對 Apple 晶片重新設計，以更為小巧的 12.7 公分見方型態滿載驚人效能。得益於 M4，ac mini 提供比 M1 機型快達 1.8 倍的 CPU 效能，以及快達 2.2 倍的 GPU 效能1。搭載 M4 Pro 的機型進一步升級 M4 的先進技術，以處理更繁重的工作量，Mac mini 售價 NT$19,900 起，頂規則為46,900元。

最後，萬眾期待的Apple Vision Pro也將在今日（5日）開放預購，17日正式上市，售價 NT$119,900 起，有 256GB、512GB 和 1TB 儲存空間供顧客選擇。Apple Vision Pro採用 micro-OLED 技術，將兩個顯示器滿載 2,300 萬像素，為每隻眼睛呈現比 4K 電視更多的像素。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
桃園3寶媽懷孕要引產...夫查班表臉綠了
2024台人最愛「LINE貼圖」排行！　Top3出爐
王建民點頭續任WBC投教！　解密12強調度
台中母子雙亡...無人辦後事　善心人士出手了
畫面曝光！　19歲男北宜車禍死亡
涉槍擊吳明達！角頭國道車禍雙腿全斷　現場慘況曝
波波醫師爭議延燒　卓榮泰宣布三調整原則：原計劃停止適用

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE貼圖2024數據大公開！台人最愛Top3出爐　年度回顧只開放8天

蘋果M4系列MacBook、mini、iMac開放預購　現在下訂到貨時間曝光

摺疊機年底降價有感！這兩牌下殺最兇　單月跌破近萬

微軟攜產官學三方建構AI產業生態系　推動台灣人才培育

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

柳演錫激將法「讓蔡秀彬睡旁邊」　聽到她聲音超開心...嘴硬喊好醜XD

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

LINE貼圖2024數據大公開！台人最愛Top3出爐　年度回顧只開放8天

蘋果M4系列MacBook、mini、iMac開放預購　現在下訂到貨時間曝光

摺疊機年底降價有感！這兩牌下殺最兇　單月跌破近萬

微軟攜產官學三方建構AI產業生態系　推動台灣人才培育

美女主播日本住飯店「尪驚被割傷」！櫃台反應超傻眼 她怒：旅程毀了

4年投入40.8億！政院通過小屋頂光電補助計畫　估有9成潛在發展量

林凱威赴日訓練幫助大　陳冠偉本周出發不喊累：想去學東西

舒華告白柯佳嬿：希望有機會對手戲！　私下淡妝搭肩合照曝光

大學正妹喝醉「被帶到摩鐵硬上」　噁學長賠70萬元換免關

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

陸生團離台　馬辦批陸委會別造成寒蟬效應、中山女高有綠色家長

人妻國中畢業「嫁到極品老公」　2間房她名下！全場羨煞：賺到了

12強奪冠對台灣有深遠意義！響尾蛇教練看好林昱珉上大聯盟

班班喝不到鮮乳？農業部拋新做法　卓榮泰指示溝通後再作決定

3C家電熱門新聞

LINE貼圖2024數據大公開！

摺疊機年底降價有感！

微軟建構AI產業生態系

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

蘋果M4系列MacBook開放預購

Apple Vision Pro台灣上日公開

寧夏夜市驚現緊急任務！

攝影師不藏私iPhone16拍攝教學

LINE必備「9種功能」一次看

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

FB上互搜就變...「建議好友」？

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

外媒爆iPhone 17外觀重大改變

更多熱門

相關新聞

Macbook可以繼續等？

Macbook可以繼續等？

蘋果在日前發表Macbook Pro全新陣容，搭載M4系列晶片性能大升級、輕型機種 Macbook Air 起始記憶體容量也增加制雙倍。但不少消費者仍猶豫是否要趁這波「蘋果AI熱潮」換機，而《彭博社》記者Mark Gurman 透露，蘋果將在2026對Macbook進行大改版，將以OLED顯示技術、更纖薄機身設計登場，消費者仍然可以「持續觀望」。

蘋果AI、iMac突襲上架

蘋果AI、iMac突襲上架

花得開心購物節開跑　消費300可抽iMac

花得開心購物節開跑　消費300可抽iMac

外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

蘋果初級M3 MacBook Pro記憶體僅8GB　外媒批：只能拿來看網頁

蘋果初級M3 MacBook Pro記憶體僅8GB　外媒批：只能拿來看網頁

關鍵字：

MacbookiMac

讀者迴響

熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面