蘋果M4系列MacBook、mini、iMac開放預購　現在下訂到貨時間曝光

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果10月底突襲宣布將推出M4 系列（M4、M4 Pro 和 M4 Max）晶片的新款 MacBook Pro、iMac 及 Mac mini， 5日同樣以突襲方式，正式開放預購，頂規Macbook Pro（16吋）搭配M4 Max晶片，搭載16 核心 CPU、40 核心 GPU、48GB 統一記憶體及1TB SSD 儲存裝置¹，價格將突破134,900元，但目前正式上市時間未定，現在下訂約需要3-4週才會到貨。

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MacBook Pro基礎／頂規價格出爐

MacBook Pro 14 ／16吋、太空黑色／銀色兩種外觀，將可以選擇M4、M4 Pro和M4 Pro Max晶片，起始記憶體容量為 16GB，售價為54,900元，頂規（MacBook Pro 16吋 M4 Pro Max 晶片）售價為134,900元，機型都提供 Thunderbolt 5，可達成更快的傳輸速度和先進連接功能。所有機型均配備 Liquid Retina XDR 顯示器，提供全新奈米紋理顯示器選項，讓顯示器更升級。此外，SDR 內容亮度最高 1000 尼特，還有先進的 12MP Center Stage 相機，以及 Mac 有史以來最長、達 24 小時的電池續航力。

目前開放預購，但根據官網顯示，約需要3-4週才會到貨。

iMac M4晶片基礎／頂規售價出爐 粉嫩7色任你挑

全新M4晶片iMac 以「粉嫩7色」爆擊用戶視覺登場，售價44,900起，相比搭載 M1 的 iMac，採用 M4 的 iMac 每日生產力任務可比以往快達 1.7 倍，照片編輯和遊戲等繁重工作流程的處理速度更可快達 2.1 倍1。M4 中搭載的神經網路引擎讓 iMac 成為世界上最出色的一體成型人工智慧 (AI)，並且專為 Apple Intelligence 設計，這款個人智慧系統顛覆了使用者工作、溝通和表達自我的方式，同時也保護他們的隱私。新款 iMac 提供一系列絕美新色，24.5 吋 4.5K Retina 顯示器帶來全新奈米紋理玻璃選項2。iMac 具備支援「桌上視角」功能的全新 12MP Center Stage 相機、最多達四個 Thunderbolt 4 連接埠3，以及包含 USB-C 連接線，顏色相襯的配件和 16GB 的統一記憶體。

由 M4 和全新 M4 Pro 晶片驅動的Mac mini ，別針對 Apple 晶片重新設計，以更為小巧的 12.7 公分見方型態滿載驚人效能。得益於 M4，ac mini 提供比 M1 機型快達 1.8 倍的 CPU 效能，以及快達 2.2 倍的 GPU 效能1。搭載 M4 Pro 的機型進一步升級 M4 的先進技術，以處理更繁重的工作量，Mac mini 售價 NT$19,900 起，頂規則為46,900元。

最後，萬眾期待的Apple Vision Pro也將在今日（5日）開放預購，17日正式上市，售價 NT$119,900 起，有 256GB、512GB 和 1TB 儲存空間供顧客選擇。Apple Vision Pro採用 micro-OLED 技術，將兩個顯示器滿載 2,300 萬像素，為每隻眼睛呈現比 4K 電視更多的像素。