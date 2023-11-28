蘋果初級M3 MacBook Pro記憶體僅8GB　外媒批：只能拿來看網頁

▲M3 MacBook Pro。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果 2023 年推出的 M3 晶片款 MacBook Pro 運行記憶體為 8GB 起步，因此招致了外界廣泛的批評，外媒 MacRumors 也批評，認為8GB RAM 在「專業與創意工作中」根本不夠用，只適合「網頁瀏覽、文件編輯、播放影音影片」等輕量使用。

外媒聲稱，蘋果 Mac 在過去十年中發生了很大變化，蘋果不再依賴英特爾處理器，開始使用自研晶片，該架構在物理軟體包中集成了CPU、GPU、快取和等元件，並配備了整合封閉的統一記憶體。

雖然這種整合 SoC 架構可以達到更高的能源效率，但用戶難以在購買相關產品後，為統一記憶體進行升級，而蘋果也透過賣記憶體獲利頗豐，用戶購買M3 晶片MacBook Pro 時，基本的8GB 統一記憶體到 16GB 或 24GB 分別需要額外花費 200 美元，約近 6300 元台幣和 400 美元，目前約新台幣12,600 元。

外媒認為，雖然當下配備蘋果自研晶片的Mac 使用了記憶體壓縮和智慧分配等功能，但8GB RAM 款 MacBook Pro 也只能承擔網頁瀏覽、文件編輯和影音等基本任務，而在影片編輯、3D 建模或軟體開發等更密集的任務下，8GB RAM 完全不夠用，用戶必須使用16GB 以上 RAM 才能獲得更高的效率。