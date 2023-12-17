不是iPhone 15！　外媒點名這款產品是「蘋果年度最佳」

▲外媒認為15吋 Macbook Air是年度最佳產品。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

2023年即將結束，而在這一年來，蘋果也推出了不少新產品，而在果粉心中，哪像新產品才是「年度最佳」？外媒9to5mac也評選出編輯心中最佳產品，認為「15吋MacBook Air」是今年最佳。

今年的iPhone 15系列，也吸引許多果粉的目光，也帶來許多亮眼的更新，包含動作按鈕、鈦金屬材質等等，且在iPhone 15 Pro Max鏡頭上也支援5倍光學變焦，可以說是亮點十足的新機。

不過9to5mac則認為，15吋MacBook Air才是今年最佳產品，15吋MacBook Air也是MacBook Air的歷年最大尺寸。

過去MacBook Air最大僅13吋。無法滿足大尺寸消費者的需求，如果想要更大的尺寸，就只能升級Pro版本，但相對來說價格就直線飆升，因此外媒認為15吋MacBook Air算是一個平價的大尺寸選項。

目前15吋MacBook Air台灣官方售價為48,900元起，包含銀、星光、太空灰、午夜色四色可選，MacBook Pro產品線在今年底已更新至M3晶片，根據目前推測，15吋MacBook Air將會在明年也搭載M3晶片。