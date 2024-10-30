蘋果最後突襲！M4系列晶片Macbook Pro售價、規格曝光　頂規破8萬

記者蘇晟彥／綜合報導

如同外界所預料，30日晚間蘋果再次突襲上架新品，今日登場的是搭載 M4 系列（M4、M4 Pro 和 M4 Max）晶片的新款 MacBook Pro，除了前幾日上市的蘋果AI（Apple Intelligence）加強工作效率外，也將提供14、16吋兩種機型及搭載不同M4系列晶片，顏色則固定為太空黑色和銀色兩種外觀，售價將從54,900元起，頂規M4 Max晶片、16 吋 MacBook Pro則84,900起，台灣不在首發名單，將於日後開放預購。

本次上市的為14 吋 MacBook Pro ，提供太空黑色和銀色兩種外觀，14 吋 MacBook Pro 現在提供太空黑色和銀色兩種外觀，具備 M4 的超快速效能和三個 Thunderbolt 4 連接埠，起始記憶體容量為 16GB，售價僅 NT$54,900。搭載 M4 Pro 和 M4 Max 的 14 吋和 16 吋機型提供 Thunderbolt 5，可達成更快的傳輸速度和先進連接功能。所有機型均配備 Liquid Retina XDR 顯示器，提供全新奈米紋理顯示器選項，讓顯示器更升級。此外，SDR 內容亮度最高 1000 尼特，還有先進的 12MP Center Stage 相機，以及 Mac 有史以來最長、達 24 小時的電池續航力。

全新 12MP Center Stage 相機

MacBook Pro 配備全新 12MP Center Stage 相機，即使在艱難的照明條件下也能拍出更強化的視訊品質。「人物居中」讓視訊通話使用者能更投入交談。四處移動時，此功能會自動將使用者維持在畫面中央。新相機還支援「桌上視角」，為視訊通話增添全新維度。藉助錄音室品質的麥克風和支援「空間音訊」的優質六揚聲器音響系統，無論使用者聆聽音樂或是以杜比全景聲看電影，MacBook Pro 都能提供出色的沉浸式音訊體驗。

Thunderbolt 5 於 Mac 登場

搭載 M4 Pro 和 M4 Max 的 MacBook Pro 配備 Thunderbolt 5 連接埠，傳輸速度提高一倍以上，最高每秒 120 Gb，造就更快速的外接儲存空間、擴充機箱，以及強大的擴充埠座和集線器方案。例如，現在只需一條連接線，音樂製作人等專業人員就能點亮整個工作室。所有 MacBook Pro 機型均配備支援高達 8K 解析度的 HDMI 連接埠、SDXC 卡插槽、用於充電的 MagSafe 3 連接埠和耳機插孔，並支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。

上市時間部份，10 月 30 日起，包括美國在內的 28 個國家和地區的顧客可至官網預訂新款 MacBook Pro，台灣不在首波名單，將於日後開放訂購。

售價部份，搭載 M4 的 14 吋 MacBook Pro 售價 NT$54,900 起；搭載 M4 Pro 的 14 吋 MacBook Pro 售價 NT$67,900 起；16 吋 MacBook Pro 售價 NT$84,900 起。所有機型均有太空黑色和銀色可供選擇。



▼ MacBook Pro將搭載M4系列晶片。



此外，在MacBook Air方面，搭載 M2 和 M3 的機型起始記憶體容量增為雙倍，達到 16GB，且售價仍為 NT$32,900 起。