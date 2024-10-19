「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

▲花蓮市公所在遠東百貨花蓮店舉辦「花得開心購物節」活動開跑記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所為了刺激商圈買氣擧辦 「花得開心購物節」，只要在指定時間與地點完成登錄消費發票，即可領摸彩券抽大獎，還有機會抽中市價逾4萬元的iMac24吋蘋果桌上型電腦。花蓮市長魏嘉彥邀請民眾一起共襄盛舉，享受歡樂購物氛圍。

花蓮市公所18日在遠東百貨花蓮店舉辦「花得開心購物節」活動開跑記者會。參加門檻低且贈品豐富，只要憑10月1至11月3日期間在花蓮市單筆消費滿300元發票，至指定服務台完成消費登錄，即可領摸彩券抽大獎，獎項分別祭出現金、禮券及多項實用家電等60多個獎項。

魏嘉彥表示，0403地震後，花蓮的觀光景氣受到很大的影響，目前花蓮整體逐漸恢復往日，為了帶動花蓮市區觀光，並活絡商機，市公所推出商圈觀光活動，只要在花蓮市購物消費，還有好禮可以帶回家，希望花蓮的鄉親好朋友一起來消費，增進買氣，也歡迎全國遊客安排到花蓮市旅行，吃美食、看美景、買好物，絕對很超值，買越多，抽到大獎機率越高。

▲市長魏嘉彥（右三）表示，絕對很超值，買越多，抽到大獎機率越高。

「花得開心購物節」 採兩次摸獎，以投入摸彩箱時間劃分，彩券不重複抽獎。10月29日抽獎日將送出現金獎總額6萬元及多項商品禮券等24個獎項；11月6日抽獎日，則送出iMac24吋蘋果桌上型電腦、三星Galaxy24+智慧手機、掃地機器人、飛利浦毛小奈抗敏寵物空氣清淨機、Vermicular琺瑯電子鑄鐵鍋、國際牌蒸氣烘烤盧、10吋iPad等36項大獎，還有遠東百貨花蓮店獨家提供一萬元百貨商品券。

發票登錄地點共有三處，在舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓圓環，均設置活動服務處，民眾可以就近拿消費憑證登錄領取摸彩券。登錄時間自10月25日起至11月3日，平日17時至21時及周五、六、日15時至21時。

魏嘉彥提醒民眾，一定要到指定時間及地點，登錄消費發票，才可領摸彩券摸大獎。

詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網 https://reurl.cc/93NEKY 查詢。