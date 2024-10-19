　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

▲▼花蓮市公所在遠東百貨花蓮店舉辦「花得開心購物節」活動開跑記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所在遠東百貨花蓮店舉辦「花得開心購物節」活動開跑記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所為了刺激商圈買氣擧辦 「花得開心購物節」，只要在指定時間與地點完成登錄消費發票，即可領摸彩券抽大獎，還有機會抽中市價逾4萬元的iMac24吋蘋果桌上型電腦。花蓮市長魏嘉彥邀請民眾一起共襄盛舉，享受歡樂購物氛圍。

花蓮市公所18日在遠東百貨花蓮店舉辦「花得開心購物節」活動開跑記者會。參加門檻低且贈品豐富，只要憑10月1至11月3日期間在花蓮市單筆消費滿300元發票，至指定服務台完成消費登錄，即可領摸彩券抽大獎，獎項分別祭出現金、禮券及多項實用家電等60多個獎項。

魏嘉彥表示，0403地震後，花蓮的觀光景氣受到很大的影響，目前花蓮整體逐漸恢復往日，為了帶動花蓮市區觀光，並活絡商機，市公所推出商圈觀光活動，只要在花蓮市購物消費，還有好禮可以帶回家，希望花蓮的鄉親好朋友一起來消費，增進買氣，也歡迎全國遊客安排到花蓮市旅行，吃美食、看美景、買好物，絕對很超值，買越多，抽到大獎機率越高。

▲▼花蓮市公所在遠東百貨花蓮店舉辦「花得開心購物節」活動開跑記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥（右三）表示，絕對很超值，買越多，抽到大獎機率越高。

「花得開心購物節」 採兩次摸獎，以投入摸彩箱時間劃分，彩券不重複抽獎。10月29日抽獎日將送出現金獎總額6萬元及多項商品禮券等24個獎項；11月6日抽獎日，則送出iMac24吋蘋果桌上型電腦、三星Galaxy24+智慧手機、掃地機器人、飛利浦毛小奈抗敏寵物空氣清淨機、Vermicular琺瑯電子鑄鐵鍋、國際牌蒸氣烘烤盧、10吋iPad等36項大獎，還有遠東百貨花蓮店獨家提供一萬元百貨商品券。

發票登錄地點共有三處，在舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓圓環，均設置活動服務處，民眾可以就近拿消費憑證登錄領取摸彩券。登錄時間自10月25日起至11月3日，平日17時至21時及周五、六、日15時至21時。

魏嘉彥提醒民眾，一定要到指定時間及地點，登錄消費發票，才可領摸彩券摸大獎。

詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網 https://reurl.cc/93NEKY 查詢。

ET快訊
謝和弦二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻
快訊／新北嚴重車禍　20歲騎士噴飛命危
接棒蕭敬騰　謝和弦婚禮當眾大吼！
快訊／大雷雨開轟雙北　劇烈降雨灌1小時
快訊／林書豪破天荒「超炫金髮」　TPBL職籃首秀
快訊／秀姑巒溪20歲男溺斃　家屬目睹崩潰
林襄穿鏤空爆乳婚紗！　答謝粉絲：要很有誠意才行
全台唯一縣市沒火葬場要蓋了　上千人抗議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

移民署攜手雲林青年培力工作站　分享地方創生經驗

太陽能幫做爆米花！　花蓮推動節能減碳結合日常生活

新北泰山獅王文化節登場！傳統與競技魅力征服全場　千人到場參與

2024雲林國際農機+中臺灣農業行銷　虎尾高鐵特定區共展3天

攜手推動藝術合作！鶯歌與日本愛媛縣砥部町簽交流備忘錄

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

阿KEN.納豆真的好好笑XD　熟悉的組合最對味～

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

「花得開心購物節」開跑　消費300有機會抽iMac

「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

雲林330選手出戰全民運動會　副縣長謝淑亞授旗！

17世紀荷蘭繪畫之美　「尼德蘭畫師藝術重構」特展開幕

移民署攜手雲林青年培力工作站　分享地方創生經驗

太陽能幫做爆米花！　花蓮推動節能減碳結合日常生活

新北泰山獅王文化節登場！傳統與競技魅力征服全場　千人到場參與

2024雲林國際農機+中臺灣農業行銷　虎尾高鐵特定區共展3天

攜手推動藝術合作！鶯歌與日本愛媛縣砥部町簽交流備忘錄

胡金龍睽違8年重返台灣大賽　林岳平：期待他的大賽本能爆發

高市府合作長庚接棒大同醫院！2025元旦換手　高醫大聲明全文曝

納坦雅胡私人官邸遭襲！　以色列證實：黎巴嫩無人機攻擊　

月薪40K！她怕「小公司會收掉」猶豫了　網見1細節：很大的加分項

機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

健保署推在宅急症照護試辦　石崇良：96%個案不需轉到醫院

補強雲林治水設施！打造安居家園　立委丁學忠爭取中央治水預算

總統府全新常設展「民主方舟」登場　賴清德：每個國人都是領航者

快訊／新北五股嚴重車禍！貨車機車對撞　20歲騎士噴飛命危

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

女子吸食「喪屍菸彈」不斷顫抖南警盤查逮人

彗星全台熱追　桃園濱海用手機就能拍到

台南市府力推國際觀光婦女團體世華組織年會返鄉遊台南

2024桃園閩南語講故事比賽　頒獎

桃園失聯外籍移工增加　凌濤要求市府重視

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

外送平台員工時薪下降　桃園民代要求重視

桃園缺工嚴重　民代建議鼓勵長者重返職場

拍板！大同醫院經營權易主確定

南消永華分隊楊淑雅榮獲金心獎消友會祝賀

南消四大校園強化消防安全意識

台南400未來生活館登場！體驗科技走入日常生活

台南400農漁地景藝術節戶外裝置盛大登場

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

更多熱門

相關新聞

全盈支付寵物通路「今年擴增8.9倍」！搶600億元毛小孩經濟

全盈支付寵物通路「今年擴增8.9倍」！搶600億元毛小孩經濟

全盈+PAY今年寵物相關通路店家數較去年同期成長8.9倍，且類型更為多元，包含美容沙龍、精品文創、餐廳和醫院等。全盈支付總經理劉美玲表示，現代人愈加重視毛孩們的飲食、健康及醫療照護，相對願意提高支出預算。

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝2優勢大讚

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝2優勢大讚

男電腦爬出「50→100隻竄動小蜘蛛」　畫面曝

男電腦爬出「50→100隻竄動小蜘蛛」　畫面曝

宏碁電競筆電「穩居巴西市場龍頭」

宏碁電競筆電「穩居巴西市場龍頭」

好湯登場　花蓮太平洋溫泉季19 日開跑

好湯登場　花蓮太平洋溫泉季19 日開跑

關鍵字：

花得開心購物節開跑消費24吋iMac電腦

讀者迴響

熱門新聞

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

連恩父親現身「哀戚吻愛子照片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

Jessi挨轟說謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面