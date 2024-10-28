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蘋果AI即刻開放！M4晶片iMac同步突襲上架官網　粉嫩7新色登場

記者蘇晟彥／綜合報導

一如外界爆料，蘋果 28日晚間在官網突襲上架全新M4晶片iMac，同時以「粉嫩7色」爆擊用戶視覺登場，售價44,900起。此外，蘋果也拋出重磅，蘋果AI（Apple Intelligence）從日起在iPhone、iPad及Mac上提供，將隨著iOS 18.1、iPadOS 18.1及macOS Sequoia 15.1提供用戶免費使用。

▼iMac共推出7款新色。（圖／蘋果提供）

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

蘋果 28日晚間推出新款 iMac，搭載強大的 M4 晶片，相比搭載 M1 的 iMac，採用 M4 的 iMac 每日生產力任務可比以往快達 1.7 倍，照片編輯和遊戲等繁重工作流程的處理速度更可快達 2.1 倍1。M4 中搭載的神經網路引擎讓 iMac 成為世界上最出色的一體成型人工智慧 (AI)，並且專為 Apple Intelligence 設計，這款個人智慧系統顛覆了使用者工作、溝通和表達自我的方式，同時也保護他們的隱私。新款 iMac 提供一系列絕美新色，24.5 吋 4.5K Retina 顯示器帶來全新奈米紋理玻璃選項2。iMac 具備支援「桌上視角」功能的全新 12MP Center Stage 相機、最多達四個 Thunderbolt 4 連接埠3，以及包含 USB-C 連接線，顏色相襯的配件和 16GB 的統一記憶體。新款 iMac 售價 NT$44,900 起，將於日後在台灣開放訂購。

此外，隨著 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的發佈，為 iPhone、iPad 和 Mac 使用者推出的首批 Apple Intelligence 功能現在透過免額外付費軟體更新提供，從即日起將可以使用。Apple Intelligence 這款個人智慧系統運用 Apple 晶片的力量來理解和創作語言與圖像、跨 app 執行動作，並根據個人情境來簡化和加速日常任務，同時也在 AI 隱私方面邁出非凡的一步。第一批功能今日推出，更多功能將在未來幾個月期間推出。

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

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蘋果、iMac、M4晶片、AppleIntelligence、顏色

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