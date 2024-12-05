四技二專甄選入學簡章公告　3.6萬個招生名額「創10年新低」

▲四技二專甄選入學簡章今天公告，招生名額3.6萬人創近10年新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年四技二專甄選入學簡章今（5日）公告。技專校院招聯會表示，招生分成「青年儲蓄帳戶組、一般組」兩組，總共提供3萬6421個招生名額，比113學年減少3688個，也創下近10年新低。另為配合推動行政院培育數位人才目標，一般組提供632個招生名額給半導體、AI、機械領域，包含210名資安人才。

技專招聯會表示，114學年四技二專甄選入學及日間部聯合登記分發入學招生簡章從今天起上網公告並提供下載查詢，預計下周四（12日）發售紙本簡章。今天也同步公告四技二專技優保送及甄審入學招生簡章，以及科技校院日間部四年制申請入學聯合招生簡章。

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技專招聯會指出，114學年四技二專甄選入學仍採分組聯合招生，分成「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」兩組，「青年儲蓄帳戶組」共有18校、78個系科或學程提供93個招生名額；「一般組」共計121校、2714個系科或學程提供3萬6328個招生名額，兩組共提供3萬6421個招生名額，比113學年的4萬109個減少3688個，也創下近10年新低。

此外，為了配合教育部推動行政院培育數位人才目標，技專招聯會表示，114學年度提供632名半導體、AI、機械領域系所擴充招生名額，納入四技二專甄選入學相關科系的一般組一般生名額招生。

此外，技專招聯會表示，114學年度四技二專技優保送入學招生，共計有20校、157系科或學程，提供招生名額495名，而在四技二專技優甄審入學招生，共計有67校、1129系科或學程，提供招生名額4323名，並提醒考生，要在規定時間內上傳就學期間的學習歷程檔案資料至學習歷程學校平台。