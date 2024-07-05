高中特色專業群科甄選入學續招　50校提供3262名額

桃園1名劉姓高中生昨(3日)下午與2名21歲友人，至新竹縣竹北市新月沙灣戲水，卻被海浪沖走，其中2人幸運獲救，但劉姓少年失蹤已近20小時，目前依舊下落不明，仍在搜索中。校方表示，劉生是橄欖球校隊隊員，平常學習表現都不錯，如今卻傳出溺水意外，令他們錯愕不已，也希望搜索盡快有好消息。