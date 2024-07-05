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高中特色專業群科甄選入學續招　50校提供3262名額

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部公告高中特色專業群科甄選入學簡章，50校共提供3262個招生名額。（圖／許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為推動技職教育向下扎根，鼓勵國中畢業生適性入學，教育部今（5日）公告高中特色招生專業群科甄選入學續招簡章。教育部表示，113學年全國共有50校、214個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供3262個招生名額，基北區招生名額870個最多，並從今天起受理報名，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，且不受國中學籍區域限制。

教育部國教署表示，113學年度續招參與學校以就學區域區分，包括基北區、桃連區、竹苗區、中投區、雲林區、嘉義區、臺南區、高雄區、屏東區、宜蘭區及花蓮區等11個就學區。其中又以基北區招生名額最多，預計錄取13校53個科（班）870名，其次為高雄區，預計錄取5校30個科（班）769名。

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國教署進一步說明，招生職群包括「機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、商業與管理群、外語群、設計群、農業群、家政群、餐旅群及藝術群」等12群，其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科（班）748名，其次為商業與管理群，預計錄取19校28科（班）607名。

國教署提醒，該管道從今天起受理報名（報名時間依各校簡章規定時程辦理），各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，請至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載參閱。

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