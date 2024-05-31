四技二專甄選「3.8萬人通過一階」　備審資料下周四開放上傳

▲四技二專甄選入學，共 3.8萬人通過一階篩選，備審資料上傳從下周四起開跑。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年四技二專甄選入學第1階段篩選結果今（31日）公告。今年提供逾4萬個招生名額，共有4萬2762人完成第一階段報名，最終有3萬8159人通過第一階段篩選，篩選通過率為89.2%。技專聯合會提醒考生，第二階段備審資料上傳從下周四（6日）開始，請考生務必在各校所訂截止時間內完成報名及繳費作業。

技專校院招生委員會聯合會（聯合會）在今天上午10時起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果。技專聯合會表示，113學年度四技二專甄選入學招生，總計提供4萬109名招生名額（以下皆含青年儲蓄帳戶組），完成第一階段報名人數4萬2762人，每位考生至多可報名6個校系科(組)、學程志願，113學年度共計3萬8159人通過第一階段篩選，篩選通過率為89.2%。

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聯合會提醒，通過篩選的考生，必須從6月6日起，將第二階段備審資料上傳到各校系，上傳系統開放時間為每天上午8時到晚間9時，其中首日則是上午10時到晚間9時，請考生務必在各校所訂的截止時間內完成報名及繳費作業，包括備審資料網路上傳。

聯合會指出，上傳模式一經確定送出後，上傳系統即確定上傳模式，不得再更改，請考生審慎考慮。而檔案勾選或上傳後，只要還未執行最後確認動作前，都可以重新上傳更改檔案，但已完成上傳確認後，就不得再重傳更改資料。