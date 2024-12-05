待客如對待家人般用心　東森購物客服之星鍾旻桀

文／鍾旻桀

大家好，我是東森購物客戶體驗中心營銷三處鍾旻桀，主要負責客戶訂購售後服務推薦優惠商品、新人進階課程培訓、協助主管處理線上事務。感謝公司長官給予這份殊榮，讓我能在客服行業繼續提供更優質、更貼心的服務。

我的媽媽在我進東森那年因病離開了，我媽媽在我生命中影響了我非常多，因為家中也是做生意的，她時常告訴我，對待客人就要像對待家人一樣，秉持著媽媽留下來的精神，我把它帶入職場，加上公司在職前的教育訓練，造就出現在的我，非常感謝家人跟公司的支持，讓媽媽能看到我的成長與改變。

時常聽到客戶說，你服務這麼好，那我跟你買一組。這驗證了好的服務帶來好的業務，自從成為客服之星後，更能感同身受客戶的需求。當我希望客戶滿意度一百分時，我要用更高標準的品質來服務每位客戶。我也相信善的循環，善良的對待每位顧客，讓客戶可以開心跟放心的結束通話，這是我一直以來所提供的服務品質。

《在長官/同儕眼中的旻桀》

業務能力不僅侷限公司內，勇敢去做才是王道！團購王─旻桀

旻桀在公司除了做好線上接線的工作，並協助新人教育訓練以及協助主管擔任諮詢處理線上同仁的疑難雜症。旻桀待人處事謹慎，除了在工作崗位上認真積極，在外經營團購的業務能力也是可圈可點。不論遇到多困難的問題都能迎刃而解，是個能夠託付的好員工。

《旻桀的待客之道》

努力營造賓至如歸的氛圍，讓每位顧客擁有獨一無二的購物體驗

從小到大看著父母親工作時對於每位客人都能笑容滿面的招呼客戶，讓每一位客人都能感受到不一樣的親和力，也因此在東森購物工作的這五年多來，我秉持著每通電話都要讓客戶感受到開心愉悅的心情，當大環境一直在變的情況下，唯有服務跟別人不一樣才能給客戶感受到不一樣的購物體驗。

在電商平台這麼競爭的環境下，我覺得東森購物一直超前部署，不管是AI運用，還是系統上的升級，精準的判斷客戶需求，以及提供更多線上線下的服務，讓客戶能感受到除了線上24小時無間斷的服務之外，在集團其它實體通路更能體驗到良好的購物體驗。

有位時常找我回電的常客讓我印象非常深刻，阿姨她已經年邁68歲了，因罹患帕金森氏症加上城鄉差距的關係，她對於疾病的症狀感到未知與徬徨，當她告訴我她生病時，我馬上幫她查詢生活上該注意甚麼，與客戶分享並告知除了醫生開的藥要定期服用之外，醫生提醒的保健品也要記得補充。在這一來一往的過程當中，客戶有天告訴我她的神經終於不會這麼痛了，聽到這邊我真的很感動，我不禁想到公司教給我們的不僅是創造業績，而是需要做到關懷客戶提升企業價值，感動客戶之前一定也要感動自己！讓客戶擁有獨一無二的購物體驗。