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親切耐心給予最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

文／葉佳穎

大家好，我是東森購物營銷三處的葉佳穎，主要負責訂購並提供優惠商品加購和退換貨，傾聽購物需求與線上及時解決各種問題。

非常榮幸能夠獲得客服之心，感謝長官們的鼓勵與肯定，我會續繼秉持一貫的服務精神，將六星服務準則套用在工作中，透過電話傳給客戶，提供溫暖的體驗，成功的路上沒有捷徑。積極的心態和正能量可以為您打開更多的可能，除了不斷學習增進自己之外，開心正能量的面對客人，除了能讓客人感到開心，也能讓客人買得開心。

▲▼最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

我期許自己能夠保持熱忱，持續對客戶展現真誠和關懷。我相信只有不斷的進步和不斷努力的基礎上，才能夠讓每一位東森貴賓感受到更多的溫暖和幸福，為每一位貴賓帶來更美好的購物體驗。

▲▼最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

《在長官/同儕眼中的佳穎》

深入了解客戶的需求，讓客戶感到被重視和理解

她是葉佳穎，她總是設身處地為他人著想，無論是工作上的協助還是生活中的關懷，佳穎都能讓人感受到她的真誠與溫暖。佳穎的笑聲更是具有傳染力，只要聽到她開朗的笑聲，大家的心情都會隨之變得輕鬆愉快。

她那永遠親切的態度和有禮的舉止，讓每個與她接觸的人都感到如沐春風，在工作中，佳穎總是能夠深入了解客戶的需求，讓客戶感到被重視和理解。她的耐心和細心，讓她在每一次的溝通中都能夠取得最佳的效果，贏得客戶的信任和讚賞。她的座右銘是「用心對待每一件事」，這不僅僅是一句話，更是她日常工作的真實寫照。

▲▼最溫暖的服務　東森購物客服之星葉佳穎

《佳穎的待客之道》

耐心親切，透過電話把熱情親切的服務，傳到電話的另一端，感染客戶，讓客戶感到溫暖舒服。

我認為最棒的服務是善於聆聽客戶的需求和問題，並且以細心的態度解決他們的困擾，以及多一句關懷親切的問候，以積極的態度對待每一位客戶，不論是訂購商品還是售後服務，都能提供親切的服務，讓客戶感到開心和幸福，希望熱情和耐心能夠感染客戶。

「成功的路上沒有捷徑，但積極的心態和正能量可以為你打開更多的可能。」善於聆聽客戶的需求和問題，並且以細心的態度解決他們的困擾，以積極的態度對待每一位客戶。

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