用心聆聽提供超乎期待的貼心服務　東森客服之星陳旻瑩

文／陳旻瑩

大家好～我是東森購物營銷三處的陳旻瑩，主要負責協助客戶訂購、售後服務及推薦優質商品，聆聽客戶需求提供協助。

對年長者以流暢的台語應對，並提供超乎期待的服務，讓客備感窩心。

她是陳旻瑩，個性熱心助人，具備良好的溝通及專業知識，做事細心負責，更是組長們的得力助手。身為專業客服人員，總是用心把服務做到最好，經常獲得客戶主動讚美。無論扮演任何角色，都竭盡自己所能，用熱忱的心服務人群，是個人見人愛的好同事。

《立羣的待客之道》

當我們對待客戶充滿熱情時，我們能夠站在他們的角度思考，了解他們的需求和問題。這種熱情會讓客戶感受到我們的誠意和專業，建立起信任和良好的關係。

總是能用同理心站在客戶立場服務，用心專業快速為客解決問題。當客戶抱怨時，耐心傾聽客戶的聲音，並適時地讚美客戶讓客開心，讓客感受備感窩心的服務。我期許自己能夠保持熱忱，持續對客戶展現真誠和關懷。我相信，只有在不斷進步和不斷努力的基礎上，才能夠讓每一位東森貴賓感受到更多的溫暖和幸福。為每一位貴賓帶來更美好的購物體驗。

《用心聆聽，提供超乎期待的貼心服務》



每次接到客戶進線敘述遇到的問題時，我會先耐心聆聽並安撫客戶的情緒，先換位思考後再給予客戶最需要的解決方案，希望客戶能在我的服務之下，獲得滿意的解答，並能開心的結束電話，每次聽到客戶對我說一句謝謝，對我而言就是一種心靈上的滿足，讓我從工作中得到更多的成就感，我會持續加油，讓每位客戶都能在東森購物獲得美好的購物體驗。

作為客戶服務人員，我們需要具備察言知人聽聲的技巧，摸清客戶的心思、想法和真正的期望。只有懂得「用心」服務客戶，並留意其中的「弦外之音」，才能創造更多超乎客戶期待的服務與驚奇。在通話中的幾分鐘時間內，我們用心傾聽客戶的真實心聲和需求，並且即時感受客戶其他所需，跳脫服務框架，給予客戶特別的關懷和溫暖。這樣的用心服務能夠真正觸動客戶的心，讓他們感受到被重視和尊重。

我堅信，透過聆聽客戶的心聲並提供超乎期待的服務，我們能夠建立與客戶之間的深厚連結，獲得他們的長期支持和忠誠。我將持續努力，為客戶帶來更好的服務體驗，並不斷超越他們的期望，成為客戶心中的首選。