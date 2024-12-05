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用熱情與耐心感染每一個人　東森購物客服之星葉育菁

文／葉育菁

大家好，我是東森購物營銷三處的葉育菁，主要負責訂購並提供優惠商品加購和退換貨，傾聽客戶需求與線上及時解決各種問題。

能夠獲選為客服之星，我感到無比榮幸。每次幫助客戶解決問題，讓我感受到工作的樂趣，而聽到客戶滿意的讚美更是我工作中最大動力。我會繼續以熱情和專業服務每一位客戶，不僅解決問題，更要超越期望。有一次，我接到一位客戶的電話。他的問題其實並不複雜，只是需要幫助他完成一個操作。那一般來說呢，我們是可以迅速的解決這個問題，但是我沒有就此打住。我進一步詢問了他在使用產品時有沒有其它的困惑，並且主動提供他一些使用的小技巧，讓他在使用體驗會更順暢。

▲▼用熱情與耐心感染每一個人　東森購物客服之星葉育菁

最後呢，他非常的感激，並表示這次服務讓他感到特別的温暖，希望自己可以再細膩一點，提供更暖心更專業的服務，每次都能超越客戶的期望，客戶的笑容是我最大的目標。

▲▼用熱情與耐心感染每一個人　東森購物客服之星葉育菁

《在長官/同儕眼中的育菁》

總是用心服務，讓客戶感受到東森購物的溫度

她是葉育菁，專業與耐心是無人能及的。14年來，她始終如一，面對顧客問題總能冷靜處理，展現卓越的解決能力。不僅如此，她積極學習、提升自己，同儕們都讚賞她的親切和熱心，無論是協助新人還是幫助同事，總能帶來正面的影響。她是團隊中的中堅力量，更是東森購物不可或缺的一員。

《育菁的待客之道》

耐心且親切，以她的專業將溫暖傳遞到電話的另一端。她用熱情感染著每一位客戶，讓客戶感受到無比的溫暖與舒適

全力做到「超越期望」！當我們不僅僅是解決問題，而是在每一次服務中都能多走一步、多問一句、多提供一些價值，讓我們用心去服務每一位客戶，讓他們感受到我們的用心和專業。當我們每個人都能做到這一點，我們的服務品質將會達到一個全新的高度，我們的客戶將會更加忠誠和滿意。

▲▼用熱情與耐心感染每一個人　東森購物客服之星葉育菁

「成功的路上沒有捷徑，但積極的心態和正能量可以為你打開更多的可能。」善於聆聽客戶的需求和問題，並且以細心的態度解決他們的困擾，以積極的態度對待每一位客戶，還記得有位年長顧客因不會操作網路而進線，當時耐心說明並指導操作方式，解決客戶的問題，當時客戶充滿感謝內心也十分感動，不論是訂購商品還是售後服務，都提供親切的服務，讓客戶感到開心和幸福。希望熱情和耐心能夠感染客戶，給予客戶賓至如歸的感受。

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