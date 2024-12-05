「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森購物客服之星陳佳菱

文／陳佳菱

大家好~我是東森購物-營銷三處-陳佳菱，主要負責業務為訂購商品，售後服務，退換貨、業外執行問券、買加購商品銷售等。

《在長官/同儕眼中的佳菱》

最棒的服務是，留意細節、細心聆聽、誠心服務。

在與客戶交流時，佳菱從不吝嗇讚美，總會真心看到客戶的好，適時給予鼓勵。每當她看到客戶因她的話語而露出笑容，這份回饋便成了她最大的滿足。這樣的佳菱，不僅用心服務，更在每次互動中以溫柔和體貼，讓客戶感受到無微不至的關懷。這就是佳菱的待客之道──用台語拉近距離，用甜美的話語增添服務的溫度，讓每位客戶都感受到家一般的親切。

懷抱感恩，職場好比是個舞台，一年365天的努力，能從眾多同事當中脫穎而出，除了喜悅之外，也很感謝老闆提供良好的環境，能讓個人發揮最大的價值，也是對個人的肯定。

《佳菱的待客之道》

機會始終掌握在自己手裡。以前聽長官分享過，「越努力、越幸運」這句話，與其等待天降好運，不如時時精進自己、不論與工作有無相關的知識及技能都可以接觸，豐富內涵。我深信生活中多的是機會，當自己能掌握更多的能力，才不會平白錯失良機。

台語流利跟嘴甜是我的優勢。從小，我媽媽就常告訴我，女孩子嘴巴甜一點，才會得人疼，這對於我後來隻身一人在外地求學及工作都有很大的助益。我的理解是，這也是與人結善緣的最好的方式，而善緣往往會帶來更多貴人。當然，我們都希望獲得讚美，亦不要吝嗇讚美別人，因為看見或聽見對方愉悅的笑容，是更大的滿足。



「懷抱感恩之心，持續精進自我，為每一位客戶提供更優質的服務。」

流利的台語和甜美的話語是佳菱的待客優勢，這份親切讓許多客戶感到格外溫暖。佳菱的母親從小就教導：「女孩子嘴巴甜一點，才會得人疼。」這一點深深影響了她，讓她在求學、工作中都受益匪淺。佳菱始終相信，說話柔和、嘴巴甜，是與人結善緣的最佳方式，而這份善緣常常也為她帶來更多貴人的幫助。

『多一句關懷、多一句親切問候。』



我認為最棒的服務是，留意細節、細心聆聽、誠心服務，以及多一句關懷、多一句親切問候，這很重要。曾經服務過一位年長的阿姨，她說話很慢，同樣的問題會反覆提問好幾次，坦白說當時我內心有點不耐煩，當然這不會表現在語氣上，而是耐著性子一遍又一遍的說明，直到服務結束後，額外與阿姨多說一聲，阿姨您方才咳嗽，要記得多喝熱水，早晚溫差大要多添衣物，照顧好自己唷！

沒想到阿姨直接哭出來，告訴我很久沒有人這麼關心她了，她被子女拋棄，一年到頭講沒幾句話，通常都是惡言相向，現在獨居，其實內心非常寂寞，而這一句關懷，讓她相當溫暖。那一刻我好震撼，也更堅定每通服務上務必做到讚美客人及關懷客人這件事。

