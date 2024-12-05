軍公教年改修法藍綠甲動舉手版　綠營主張「先公聽再審查」

▲立法院司法及法制委員會5日排審攸關年金改革的「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」等案 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（5日）排審攸關年金改革的「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」等案。藍綠兩黨團一早總動員，光登記質詢人數已有60人。在提案說明時，綠營就搬出手板強調「年改不走回頭路」、「保障公務員、年金不破產」；藍營也擺出「停砍年金、討回公道」，「停砍年改、剛好而已」；隨後綠營則提出「先公聽、再審查」。

今日會議，立院國民黨團及國民黨立委共提出20個修法版本。根據國民黨團版本，主要有三點，包含停止所得替代率逐年遞減、修改月退休金隨物價調整機制，以及縮短年金改革年限。

國民黨團書記長林思銘針對國民黨團提案說明，公務人員退休資遣撫卹法自 107 年 7 月 1 日施行，其中第37條規定已退休公務人員年金之所得替代率，最高 75%、最低 45%，且自 109 年 1 月 1 日起每年再減少 1.5%，逐年連續減少十年，直到所得替代率變為最高 60%、最低 30%，更規定年金自 107 年 7 月 1 日起，與在職人員薪俸調整脫鉤。

林思銘說，國民黨團認為，近年來物價飆漲，對退休高齡者影響日趨嚴重，公務人員為國家任勞任怨，奉獻終身，維繫其基本生活品質實有必要。因此，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法第37條」，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率之逐年降低。

國民黨立委賴士葆也表示，當年民進黨多數暴力，軍公教年金至今已被砍了2600多億。時任年改召集人陳建仁公開說勞保要一起改，至今勞保潛藏負債逾10幾兆，政府補貼達到3800多億，「對勞工好我們也贊成，但為何針對軍公教」，「希望年改到此為止」。

綠委鍾佳濱指出，每位提案委員上來表達對年金改革不同聲音，民主社會多元意見本來就正常，過去年金改革經過很多討論，還來立院報告，甚至有國是會議，年金改革不只是指關係到領年金的公務員，還關係到政府財務狀況，民進黨主張先辦公聽會。

綠委吳思瑤表示，國民黨的提案越改越鬆，讓年改走回頭路，讓國家財力狀況大力失衡，過去馬英九時期曾經啟動年改，在2012、2013年的時候，馬英九辦了124場年金改革座談會，蔡英文時期也召開20場公聽會，另外也有北中南東5場會議，修法真是越改越鬆、越走回頭路，民進黨主張「先公聽、再審查」。

