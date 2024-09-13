薪資成長打敗通膨？李彥秀曝隱憂　「7成勞工領不到平均薪資」

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣2024年前7個月「全體受雇員工」總薪資成長4.06%，考量物價通膨後，總薪資成長仍有1.72%。不過，國民黨立委李彥秀今（13日）指出，看似樂觀數據的背後，仍然透露擔憂，今年前七個月，台灣有將近7成的勞工領不到平均薪資，創下5年新高，此外，數據顯示，極端高薪比例擴大，背後反應的可能是更大的產業結構與分配正義的問題。

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

李彥秀提到，台灣勞工終於鬆一口氣，今年前七個月，全體受雇員工經常性薪資成長2.6%，總薪資成長4.06%，考量物價通膨後，經常性薪資成長0.29%，總薪資成長1.72%。

李彥秀說明，從前七個月的數據來看，終於擺脫「連續3年實質經常性薪資負成長」，以及「2023年總薪資7年來首度負成長」的困境。

不過，李彥秀進一步分析，看似樂觀數據的背後，仍然透露些許的擔憂，首先，總薪資受到去年負成長的低基期影響，基本工資調升，再加上今年1月軍公教調薪4%帶動，今年前七個月成長4.06%只能算是差強人意。

此外，李彥秀指出，考量物價通膨後，前七月經常性薪資僅成長0.29%，台幣貶值通膨壓力加大，今年實質經常性薪資能否轉正，仍有待觀察。

李彥秀說明，今年前七月低於平均薪資的受僱人數比例上升至69.3%，創下5年新高，也就是說，台灣有將近7成的勞工領不到平均薪資。

李彥秀強調，薪資結構扭曲惡化、中產階級持續萎縮、極端高薪比例擴大，背後反應的可能是更大的產業結構與分配正義的問題。最後，李彥秀認為，民進黨要拚「有感經濟」，亮眼數據背後，可能透露更多、更深層的擔憂。