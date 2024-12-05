稱「中國台北」遭陸委會行政處分　復旦女大生宋思瑤自責哭了

▲復旦女大生宋思瑤稱「中國台北」遭圍剿。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台行程今（5日）結束，前幾天因復旦大學女學生宋思瑤一句「中國台北」引發風波，陸委會對此將祭出行政處分，基金會執行長蕭旭岑上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時透露，宋思瑤為此事壓力大且自責落淚，但還是很感謝多數台灣人給了宋思瑤溫暖，某些綠色玻璃心不能代表台灣人。

蕭旭岑表示，宋思瑤為她講出「中國台北」引發反彈，壓力很大也很自責，自己安慰她很久，且大部分台灣人並沒有覺得她冒犯，「宋思瑤其實講得很得體，只是一句中國台北，被民進黨、陸委會連打數天！」宋思瑤是很好的女孩子，非常在乎說錯話， 霸凌她的人只有少部分的人，「思瑤（民進黨立院黨團幹事長吳思瑤）何苦為難思瑤？」 真正大部分台灣人覺得宋思瑤是有善意的，而宋聽完當場落淚。

蕭旭岑強調，「中國台北」只是這名中國女學生從小到大的「習慣用語」，也沒說要統一、「一國兩制」等政治言論，如果這樣就要被最嚴重的處罰、甚至馬龍5年內不能來台，「我們還是一個民主國家嗎」？

「甚至連民進黨立委王世堅都反對陸委會祭出行政處分」，蕭旭岑指出，王世堅也說，台灣是什麼名稱根本沒有必要爭論，這才是正派的民進黨人。因為一個小女生講「中國台北」就要封殺整個團，這不是真正的民主，王世堅這樣言行讓陸生看了，也讓他們覺得台灣還是有理性的人，叫囂會給陸生好印象嗎？連中國人都比台灣政府有包容心。

蕭旭岑指出，昨天是歡送餐會，大陸同學們上台表達感言，每個都感謝台灣民眾，到哪裡都得到溫暖，有很多同學講他們到日月潭、台北101、故宮，遇到台灣人都說「謝謝你們來」，給他們打氣，這些頂尖大學同學今天回大陸，未來也會進入各行業，大家都對台灣的印象這麼好，這就是兩岸交流目的。

蕭旭岑認為，這次兩岸交流不只在跟民眾互動，還有跟六所大學交流，成果超乎預期，不管是老師或校方互動，以及學生之間互動都非常好。他說，很多大陸同學說印象最深刻的是跟台灣同學互動，彼此還約定要去哪裡吃東西、看風景，這才是推動兩岸交流目的，「台灣人是善良好客的，不是都是青鳥跟1450。」歡迎這些陸生回中國後宣揚大部分台灣人的善良與美好。

