賴清德首位進關島議會總統　受贈決議文！還模仿陳傑憲高舉雕刻品

▲總統賴清德成為我國首位踏入關島議會的總統，受贈友台決議文，且收到雕刻禮品時，還模仿「台灣隊長」陳傑憲高舉獎盃的動作。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／關島報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在當地時間5日上午受邀前往關島議會參訪，成為中華民國第一位進入關島議會的總統；而關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）也代表致贈議會所通過的友好決議文60137號；同時，還致贈刻有中華民國國旗的木雕紀念品，而賴清德還當場模仿台灣棒球國家隊「台灣隊長」陳傑憲奪下世界冠軍時，高舉獎盃的動作，引起現場政要們哄堂大笑。

賴清德上午第一個行程是進到總督官邸，與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘，他也成為台灣首位踏進總督官邸的總統；而在早茶敘結束之後，車隊則轉往關島議會，本次行程也別具意義，因為他再次寫下台灣第一人的紀錄，成為首位踏進關島議會的總統。

在賴清德車隊抵達時，議長泰拉耶於議會大廳入口處迎接，隨後雙方一同走進關島議會；接著，泰拉耶議長率先致詞，並頒贈友我決議文60137號。現場除了關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje），還包括AIT執行理事藍鶯、關島副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）及眾多參議員都出席見證。

▼總統賴清德成為我國首位踏入關島議會的總統，受贈友台決議文，且收到雕刻禮品時，還模仿「台灣隊長」陳傑憲高舉獎盃的動作。（圖／記者陶本和攝）



同時，泰拉耶也致贈賴清德一個用當地特別木頭所雕刻的紀念品，這象徵關島人民的強韌與韌性，而且上頭還刻有中華民國的國旗。賴清德接過雕刻品後，還當場模仿台灣棒球國家隊「台灣隊長」陳傑憲拿下世界冠軍時，高舉獎盃的動作，引起現場政要們哄堂大笑。

事實上，2020年駐關島辦事處恢復設處後，關島議會就已經連續四年通過友台的決議，並大力支持台灣參與國際組織相關行動。舉例而言，好比支持我參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、以觀察員身分有意義參與世界衛生大會（WHA）等，每年也通過決議祝賀我國慶。

賴清德致詞時表示，關島議會已經連續四年，通過決議，支持台灣的國際參與，是協助台灣走向世界的重要力量。他要代表台灣人民，表達最誠摯的感謝。

賴清德說，台灣和關島淵源深厚，共同擁有南島語族的文化，像是一家人一般，共享民主、自由、人權的普世價值，也是志同道合的夥伴，台灣和關島議會以及關島全部的人民，將會在議會一年又一年通過的決議上面，建立起良好的基礎，促進台灣和關島的各項合作，包括教育、交通、產業、經貿、文化等各種合作，一定會越來越好。

賴清德說，在疫情過後，就在上週，台灣與關島，已經逐漸恢復直航。他藉這個機會，邀請關島參議員訪問台灣，除了感受台灣人的熱情與好客，也讓台灣和關島，在觀光、農業、以及原住民文化等各領域，持續增進交流，創造人民的福祉。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，陳傑憲高舉冠軍獎盃。（資料照／記者李毓康攝）



▼總統賴清德成為我國首位踏入關島議會的總統。（圖／記者陶本和攝）

