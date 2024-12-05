賴清德走進關島總督官邸！我國總統第一人　現場罕播中華民國國歌

▲總統賴清德踏進關島總督官邸，與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／關島報導

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅，在當地時間5日上午受邀前往關島總督官邸與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘，他成為首位走進總督官邸的台灣總統；在儀節安排上，也罕見演奏美國國歌、關島頌歌，以及中華民國國歌。賴清德則特別準備了總督喜愛的蘭花、台灣水牛畫作為禮品。

過去前總統蔡英文也曾經造訪總督府，不過近來總督府正在進行整修；因此，本次賴清德的造訪地點，改在隔壁的總督府官邸，不過這也讓他寫下台灣首位踏進總督官邸的先例。

在儀節安排方面，在賴清德抵達時，古蕾露與第一先生站在門口熱情相迎，隨後也依序演奏美國國歌、關島頌歌以及我國國歌，這在過去中華民國總統出訪過境行程上，屬於較為罕見的安排，別具意義。

至於伴手禮的準備上，賴清德送上總督古蕾露喜歡的台灣蘭花及台灣水牛畫。由於水牛在早期的台灣與關島都是最重要的動物，而蘭花、水牛也是賴清德曾任市長的台南市著名特色。古蕾露在收到水牛畫時也開心地表示，水牛是辛勤的動物，在二戰時候有用來拉車運輸的用途。

▼總統賴清德踏進關島總督官邸，與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘，罕見播放中華民國國歌。（圖／記者陶本和攝）



賴清德在致詞時表示，今天非常榮幸能夠走進總督官邸，接受總督還有關島各界熱情的招待，共度早餐。他說，早餐是一天力量的來源，非常希望今天的相聚也能夠像早餐一般，注入我們台灣跟關島更多的力量，讓未來合作能夠更加順利。

賴清德也特別感謝古蕾露總督。他說，昨天到機場歡迎訪團，並在今天邀請在官邸茶敘，充分展現出關島政府對台灣的支持，以及我們長久以來深厚的友誼。

賴清德表示，台灣和關島的交流會越來越密切，因為就在上週，台灣華航開始逐漸恢復直航關島，美國聯合航空也已經宣布明年四月將開航「台北-關島」航線，還有其他台籍航空也在努力推動直航班機。

賴清德指出，目前台灣有多家醫院，提供關島患者到台灣的醫療轉診服務，他自己跟總督都是醫療背景，未來非常期待關島跟台灣的公共衛生、醫療的服務相關合作，能夠更加密切。他說，除了醫療合作，台灣跟關島其實也可以在水產養殖、水耕農業、建築工程，甚至是替代能源各方面，其實都有很多很好的合作空間。

▼總統賴清德踏進關島總督官邸，與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘。（圖／記者陶本和攝）



賴清德表示，藉這個機會，要特別感謝古蕾露總督為台灣與關島雙邊關係所作的貢獻，包括協助台灣恢復設置駐關島辦事處，以及推動關島和桃園、台中市締結姐妹城市。

賴清德強調，台灣和關島共享民主自由的價值，從近期的研究和考古也證明，關島的查莫洛人民與台灣的原住民族，同屬廣泛的南島語系，讓我們彼此更加親近。

「台灣和關島就像是一家人，同時也是理念相同的夥伴關係，面對極權主義的擴張」。賴清德說，所有理念相近的國家和地區，唯有團結合作，才能維護印太地區的民主、和平與繁榮，關島和台灣共同面對極權主義的威脅，應該要更緊密地站在一起，為印太的和平穩定做出更多貢獻。

▼總統賴清德踏進關島總督官邸，送給總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）最喜歡的蘭花。（圖／記者陶本和攝）

