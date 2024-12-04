快訊／賴清德突破了！　成台灣首位踏進總督府官邸、關島議會總統

▲總統賴清德抵達關島，美方由美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）、關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）到場迎接。（圖／翻攝總統府畫面）



記者陶本和／關島報導

有關總統賴清德明天（5日）在美國關島的過境行程，將參加關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）的歡迎早餐會，他將成為我國第一位進到「總督府官邸」作客的政要高層；另外，賴清德也將參訪關島議會，同時也成為第一位進入關島議會的台灣總統。

賴清德明天（5日）上午在關島的第一個行程，將出席關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）的歡迎早餐會。府方表示，古蕾露總督為關島首位女性總督，立場高度友台，時常出席台灣駐關島辦事處的各項活動，包括歷年度國慶酒會。此次賴清德過境關島，古蕾露總督親自接機外，接受媒體採訪時，也表示與賴清德見面令她「既興奮又榮幸」，這也是我國正要高層第一次到總督官邸作客。

至於關島總督府，一直是關島重要地標，經常舉辦文化、官方與國際活動，過去也曾接待許多重要賓客，包括美國總統雷根（Ronald Reagan）、尼克森（Richard Nixon）及柯林頓（Bill Clinton），也曾接待英國伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）、首相柴契爾（Margaret Thatcher）夫人、日本首相中曾根康弘（Yasuhiro Nakasone）以及鄰近島國政府元首領袖等人。

在歡迎早餐會結束後，賴清德隨即前往參訪關島議會。府方表示，關島議會連續四年通過友我決議，支持我參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、以觀察員身分有意義參與世界衛生大會（WHA）等，有許多相挺我國參與國際組織相關行動，每年亦通過決議祝賀我國慶。

府方指出，明天賴清德將進入關島議會，由關島議會議長泰拉耶呈贈「友好決議文」給賴總統，結束後總統將與關島議會議員閉門交流。府方強調，賴清德此行進入關島議會，將成為第一位進入關島議會的台灣總統，藉由行動凸顯台灣與關島之間的緊密友好。

至於賴清德在關島的最後一個行程，則是中午在下榻飯店舉行的僑宴。府方表示，關島總督古蕾露伉儷、關島議會議長泰拉耶、美國在台協會執行理事藍鶯以及眾多關島參議員都將出席，現場也預計將有超過300位僑胞參與。

▼總統賴清德抵達關島下榻飯店，現場僑胞熱烈歡迎，高喊「總統好，Team Taiwan」一路護送總統步入飯店。（圖／隨行採訪團）

