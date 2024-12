拜登兒「獲總統赦免後」首度露面！　被記者追問笑了

▲韓特出庭時,與妻子一同抵達法院。(資料照/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國總統拜登兒子韓特(Hunter Biden)獲得赦免之後,首次被媒體拍到,他被記者追問時,還露出了淺淺的微笑。

《福斯新聞》拍到,韓特身穿T恤、牛仔褲,頭戴棒球帽,在聖塔芭芭拉(Santa Barbara)的三明治連鎖速食店Arby's購買餐點,他被記者詢問對於赦免的看法時,沒有做出任何回應,僅露出微笑,並在隨扈的護衛之下,跳上了一輛SUV的後座。

Hunter Biden photographed for first time since pardon flashing triumphant grin.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/LZJOscfMYJ