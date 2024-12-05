拜登兒「獲總統赦免後」首度露面！　被記者追問笑了

▲韓特出庭時，與妻子一同抵達法院。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登兒子韓特（Hunter Biden）獲得赦免之後，首次被媒體拍到，他被記者追問時，還露出了淺淺的微笑。

《福斯新聞》拍到，韓特身穿T恤、牛仔褲，頭戴棒球帽，在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）的三明治連鎖速食店Arby's購買餐點，他被記者詢問對於赦免的看法時，沒有做出任何回應，僅露出微笑，並在隨扈的護衛之下，跳上了一輛SUV的後座。

Hunter Biden photographed for first time since pardon flashing triumphant grin.



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韓特今年6月因為非法購買槍械被判3項罪名成立，今年9月又因未能支付140萬美元稅金而被定罪。

拜登1日晚間宣布赦免韓特，宣稱兒子是因為政治動機與「司法不公」而被定罪，「我希望美國人將會理解，為什麼一名父親和一名總統會做出這個決定。」白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）2日表示，「總統赦免的原因之一，就是因為他的政治對手似乎不會放手，也不會放下。他們將繼續追究責任。」

不過，拜登先前多次強調不會赦免韓特，如今卻扭轉態度，不僅共和黨人猛烈抨擊，就連民主黨人也不挺，並且宣稱此舉可能破壞民眾對於法治的信任。