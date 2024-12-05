拜登峰會睡著「閉眼1分鐘」畫面曝光　坦尚尼亞副總統正在講話

▲這是拜登卸任之前最後的海外出訪行程之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登本周出訪非洲國家安哥拉（Angola），這是他第一次訪問非洲大陸，也是他卸任前最後海外行程之一。只不過4日峰會這天，正當坦尚尼亞副總統姆潘戈（Philip Mpango）發言期間，現年82歲的拜登似乎睡著了，閉眼長達1分鐘。

Biden is falling asleep at the African leaders' round table in Angola

Who is running when the world is on fire pic.twitter.com/VyMQVhl5Tv — Rogue Patriot (@JoeZiegler47) December 4, 2024

華盛頓觀察家報、News.com.au報導，拜登4日出席的這場峰會為洛比托走廊跨非洲峰會（Lobito Corridor Trans-Africa Summit），與會者包括來自剛果民主共和國、坦尚尼亞、尚比亞領導人等。但在其他人發言期間，拜登多次閉上眼睛，看起來相當疲累。

依據影片，拜登雙眼已經閉上，經過數秒後才睜開雙眼眨了幾下，接著又閉上眼睛，並用手指觸碰眼部。另段影片顯示，拜登用手撐著臉龐，數秒後才微微調整姿勢，並睜開眼睛。

US President Joe Biden was caught on camera appearing to sleep during a meeting with the presidents of Angola, Congo and Zambia and the vice president of Tanzania in the Angolan port of Lobito pic.twitter.com/jszpZWEYxx — TRT World (@trtworld) December 4, 2024

這狀況發生在拜登即將返回美國之際，拜登2日抵達安哥拉，與安哥拉總統勞倫科（Joao Lourenco）會面，並於4日啟程返美，預計5日回到白宮。

這是拜登首次出訪非洲，這趟海外行程距離2025年1月20日卸任還有1個多月，是他任期屆滿之前最後海外出訪行程之一。拜登在今年6月與美國總統當選人川普的辯論表現不佳之後，睡眠成為外界討論話題之一；紐約時報先前報導，拜登告訴民主黨州長，他需要多一些睡眠時間，晚間8時過後減少活動以持續競選連任，但後來宣布退出競選。