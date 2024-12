拜登峰會睡著「閉眼1分鐘」畫面曝光　坦尚尼亞副總統正在講話

▲這是拜登卸任之前最後的海外出訪行程之一。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登本周出訪非洲國家安哥拉(Angola),這是他第一次訪問非洲大陸,也是他卸任前最後海外行程之一。只不過4日峰會這天,正當坦尚尼亞副總統姆潘戈(Philip Mpango)發言期間,現年82歲的拜登似乎睡著了,閉眼長達1分鐘。

Biden is falling asleep at the African leaders' round table in Angola Who is running when the world is on fire pic.twitter.com/VyMQVhl5Tv

華盛頓觀察家報、News.com.au報導,拜登4日出席的這場峰會為洛比托走廊跨非洲峰會(Lobito Corridor Trans-Africa Summit),與會者包括來自剛果民主共和國、坦尚尼亞、尚比亞領導人等。但在其他人發言期間,拜登多次閉上眼睛,看起來相當疲累。

依據影片,拜登雙眼已經閉上,經過數秒後才睜開雙眼眨了幾下,接著又閉上眼睛,並用手指觸碰眼部。另段影片顯示,拜登用手撐著臉龐,數秒後才微微調整姿勢,並睜開眼睛。

US President Joe Biden was caught on camera appearing to sleep during a meeting with the presidents of Angola, Congo and Zambia and the vice president of Tanzania in the Angolan port of Lobito pic.twitter.com/jszpZWEYxx