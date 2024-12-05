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「友台抗中」大將回鍋！納瓦洛獲川普任命　再次擔任高級貿易顧問

▲▼美國總統當選人川普3日宣布，納瓦洛（Peter Navarro）將再次回鍋擔任貿易顧問。（圖／路透）

▲納瓦洛（Peter Navarro）將再次回鍋擔任貿易顧問。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普3日宣布，納瓦洛（Peter Navarro）將再次回鍋擔任高級貿易暨製造顧問，因為他是少數能有效且堅定執行「購買美國貨，僱用美國人」精神的人。

綜合外媒報導，川普（Donald Trump）在個人社群平台Truth Social上宣布，納瓦洛將再次回鍋擔任高級貿易暨製造顧問，「在我第一任期中，納瓦洛是少數能有效且堅定執行我兩大神聖規則——『購買美國貨、雇用美國人』（Buy American, Hire American）的人。」

納瓦洛曾因拒絕國會傳喚就2021年1月6日川普支持者攻擊國會大廈（Capitol）事件作證，被判四個月監禁，於今年7月刑滿釋放。

納瓦洛是出名的對中貿易強硬鷹派，與美國主流經濟學者的看法不同，曾在共和黨全國代表大會期間批評中國不按世界貿易組織（WTO）的規則行事，他主張美國要對中國祭出高關稅制裁。

納瓦洛在川普第一任期擔任貿易顧問時，曾呼籲對中國貿易採強硬路線，還曾主張華府應停止提及「一個中國」政策，提議加強與台灣的關係，包括協助發展潛艦計畫。

納瓦洛曾訪問台灣，並在受訪時提到，台灣選出民主的新總統，不像是北京的傀儡，但接下來中國就切斷與台灣的往來，包括旅遊、出口等，中國霸凌台灣，讓台灣人反感；除了台灣，中國還欺負菲律賓，就像個惡霸。

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